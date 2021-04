Powrót dzieci do szkół i przedszkoli. Minister podał szczegóły

Szef resortu edukacji i nauki Przemysław Czarnek był we wtorek gościem porannej rozmowy na antenie RMF FM. W audycji pojawił się temat powrotu dzieci do szkół i przedszkoli. – Zakładamy, że już od 19 kwietnia będzie możliwy powrót do przedszkoli – powiedział, informując, że kluczowe będą tu dane ze środy i czwartku.

– Jeśli potwierdzą tendencję spadkową, to począwszy od poniedziałku jest wielka szansa, żebyśmy wracali do przedszkoli, w kolejnym tygodniu do klas I-III i do kolejnych klas szkół podstawowych, a następnie w maju do szkół ponadpodstawowych, tak żeby w maju już wszyscy byli w systemie stacjonarnym – tłumaczył.

Dzienniakrz zapytał Czarnka o to, czy możliwe jest przejście na system hybrydowy. Minister zastrzegł, że jest to propozycja alternatywna. – Żeby w szkole było do 50 proc. uczniów, szkoły są na to przygotowane. To nie jest przesądzone, to jeden ze scenariuszy – podkreślił.

W rozmowie poruszony został także wątek zbliżających się egzaminów maturalnych. Zapytany, czy ich termin nie jest zagrożony, minister doparł: "Nie ma najmniejszych powodów, żeby cokolwiek przesuwać. Od 4 maja ruszamy".

Od poniedziału luzowanie obostrzeń?

Przypomnijmy, że według nieoficjalnych ustaleń RMF FM, rząd przygotowuje się do pierwszego w tej falii epidemii koronawirusa trwałego łagodzenia obostrzeń. Decyzja w tej sprawie może zostać ogłoszona w środę lub czwartek.

Jak informowali w poniedziałek dziennikarze rozgłośni, jeśli nie nastąpi nagłe pogorszenie sytuacji epidemicznej, rządzący w pierwszej kolejności chcieliby otworzyć właśnie żłobki, przedszkola oraz pierwsze trzy klasy szkół podstawowych. Wśród pierwszych decyzji ma być również ta o umożliwieniu uprawiania sportu na świeżym powietrzu.

Obowiązujące obostrzenia

Przepisy wprowadzające obostrzenia miały początkowo funkcjonować jedynie przez 2 tygodnie, jednak po świętach Wielkanocnych zostały przedłużone o kolejne dwa tygodnie.

Rząd pod koniec marca zdecydował o zamknięciu wielkopowierzchniowych sklepów meblowych i budowlanych, galerii handlowych i sklepów. W placówkach handlowych i innych punktach wielkopowierzchniowych wprowadzono nowy limit osób – 1 os. na 20 mkw. (do tej pory było to 1 os. na 15 mkw.).

Od 27 marca w kościołach wprowadzono nowy limit wiernych - 1 osoba na 20 mkw. Zamknięto także salony fryzjerskie oraz kosmetyczne. Żłobki i przedszkola również zostały zamknięte (wyjątkiem będą rodziny medyków i służb, które otrzymają opiekę nad dziećmi). Wszystkie obiekty sportowe, które nie przyjmują zawodowych sportowców także zostały zamknięte.

