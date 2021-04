Czeka nas pierwsze w tej fali łagodzenie obostrzeń?

Takie informacje podaje RMF FM. Z ustaleń dziennikarzy rozgłośni wynika bowiem, że Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego robi pierwsze przymiarki do luzowania obostrzeń, które zostały przedłużone do 18 kwietnia. Decyzja w tej sprawie może zostać ogłoszona w środę lub czwartek.

Jeśli nie nastąpi nagłe pogorszenie sytuacji epidemicznej, rządzący chcieliby otworzyć żłobki, przedszkola oraz pierwsze trzy klasy szkół podstawowych. Wśród pierwszych decyzji ma być również ta o umożliwieniu uprawiania sportu na świeżym powietrzu.

"Podstawowe pytanie stojące teraz przed ministrami brzmi: otwierać ogólnopolsko czy tylko w najbezpieczniejszych regionach" – wskazuje RMF FM, in formując, że to właśnie to zagadnienie będzie dziś przedmiotem obrad Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Przed rządzącymi jest jeszcze decyzja dotycząca majówki. Członkowie rządu, z którymi rozmawiali dziennikarze rozgłośni przyznają, że chcieliby na ten czas choć w pewnym stopniu otworzyć hotele, jednak z uwagi na to, że do majówki pozostały trzy tygodnie, na decyzję w tej sprawie jest zdecydowanie za wcześnie.

Obowiązujące obostrzenia

Przypomnijmy, że przepisy wprowadzające obostrzenia miały początkowo funkcjonować jedynie przez 2 tygodnie, jednak po świętach Wielkanocnych zostały przedłużone o kolejne dwa tygodnie.

Rząd pod koniec marca zdecydował o zamknięciu wielkopowierzchniowych sklepów meblowych i budowlanych, galerii handlowych i sklepów. W placówkach handlowych i innych punktach wielkopowierzchniowych wprowadzono nowy limit osób – 1 os. na 20 mkw. (do tej pory było to 1 os. na 15 mkw.).

Od 27 marca w kościołach wprowadzono nowy limit wiernych - 1 osoba na 20 mkw. Zamknięto także salony fryzjerskie oraz kosmetyczne. Żłobki i przedszkola również zostały zamknięte (wyjątkiem będą rodziny medyków i służb, które otrzymają opiekę nad dziećmi). Wszystkie obiekty sportowe, które nie przyjmują zawodowych sportowców także zostały zamknięte.

Hotele zostaną otwarte na majówkę? Wiceminister odpowiada