Wybory kopertowe pod lupą NIK. Będzie zawiadomienie do prokuratury?

O przygotowanym przez Najwyższą Izbę Kontroli raporcie pisze poniedziałkowa "Wyborcza".

Raport NIK gotowy do publikacji

Z ustaleń dziennikarzy tego tytułu wynika, że dokument ma zostać opublikowany pod koniec kwietnia.

W trakcie przeprowadzonych czynności kontrolerzy NIK mieli ustalić, ile dokładnie środków przeznaczono na organizację wyborów, które nie doszły do skutku. Wiadomo, że same pakiety do głosowania przygotowane dla Poczty Polskiej, kosztowały 68,8 mln zł. Do tego dochodzą koszty Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w wysokości 4,5 mln zł.

NIK miała również przyjrzeć się podstawom prawnych do podjętych w związku z organizacją wyborów działań.

Czytaj też:

To były najdroższe wybory od 15 lat. Zobacz, ile zapłaciliśmy za wybór prezydenta

Będzie zawiadomienie do prokuratury ws. niegospodarności?

Jak twierdzi gazeta, prezes NIK Marian Banaś miał spierać się ze swoimi zastępcami o ostateczny kształt raportu. Mieli być oni przeciwni stawianiu zarzutów stronie rządowej.

Ostatecznie nie wiadomo jednak, czy NIK będzie chciała skierowania wniosków do prokuratury w sprawie niegospodarności.

Wybory, których nie było

Przypomnijmy, że w obliczu obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa 16 kwietnia ubiegłego roku premier Mateusz Morawiecki polecił Poczcie Polskiej podjęcie czynności niezbędnych do przygotowania wyborów prezydenckich. Wiadomo, że doszło wówczas m.in. do wdruku kart wyborczych. Zgodnie z wolą rządzących, głosowanie miało się odbyć w formie korespondencyjnej. Do wyborów w maju jednak nie doszło. Ostatecznie odbyły się one w czerwca (pierwsza tura) i w lipcu (druga tura).

Czytaj też:

Lisicki: Kaczyński popełnił szereg błędowCzytaj też:

KO zawiadamia NIK ws. wyborów. Morawiecki i Sasin niczym "pionierzy radzieccy"