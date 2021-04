Sawicki odpowiada Budce: Opozycja wcale sobie tego nie życzy

Lider Platfromy Obywatelskiej Borys Budka był w czwartek gościem porannej audycji na antenie TOK FM. W rozmowie polityk nawiązał do zaprezentowanego w lutym pomysłu dotyczącego utworzenia "Koalicji 276" (tyle głosów potrzeba w Sejmie do odrzucenia prezydenckiego weta).

– Pokazaliśmy wariant, który jest akceptowany przez 90 proc. naszych wyborców, wyborców Lewicy czy też Szymona Hołowni, czyli wariant szerokiego, wspólnego startu. To jest coś, czego domagają się wyborcy i co gwarantuje sukces nie tylko w postaci bezwzględnej większości, ale takiej liczby mandatów w Sejmie, by móc odrzucać weto prezydenta — mówił.

Budka podkreślił, że według sondaży, "kiedy opozycja jest zjednoczona, idzie razem, wygrywa w cuglach wybory". – Moją rolą jest nie zajmowanie się sprawami wewnętrznymi, ale przygotowaniem opozycji do tego, by mieć takie minimum programowe, by wystartować w wyborach – wskazał.

"Nie jestem zainteresowany tą propozycją"

Do pomysłu wspólnego startu opozycji odniósł się w rozmowie z serwisem wPolityce.pl poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Marek Sawicki. – Niech Borys Budka najpierw uporządkuje sobie kwestie wewnątrz PO, bo zbierają podpisy o jego odwołanie. Natomiast niech nie zajmuje się całą opozycją, bo cała opozycja, jestem o tym głęboko przekonany, wcale sobie tego nie życzy – stwierdził.

Sawicki powiedział, że nie ma co się oszukiwać i zaklinać rzeczywistość. – Nie da się połączyć w jednym bloku Brauna, Kosiniaka-Kamysza, Zandberga i Budkę. Nie jestem zainteresowany tą propozycją – oświadczył.

Poseł PSL podkreślił, że jego ugrupowanie buduje Koalicję Polską, będącą "racjonalnym centrum". Zwracając uwagę, że zarówno Budka, jak i Hołownia i Czarzasty idą na lewo, stwierdził że nie można zostawić próżni w centrum sceny politycznej. – Trzeba budować programowo silne centrum – przekonywał.

