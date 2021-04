Bunt w Platformie Obywatelskiej? Jest komentarz Budki

Budka był dzisiaj gościem radia Tok FM, gdzie opowiadał o swojej koncepcji koalicji 276, która ma doprowadzić do odebrania PiS-owi władzy.

– Pokazaliśmy wariant, który jest akceptowany przez 90 proc. naszych wyborców, wyborców Lewicy czy też Szymona Hołowni, czyli wariant szerokiego, wspólnego startu. To jest coś, czego domagają się wyborcy i co gwarantuje sukces nie tylko w postaci bezwzględnej większości, ale takiej liczby mandatów w Sejmie, by móc odrzucać weto prezydenta – mówił polityk.

Jego zdaniem sondaże potwierdzają jego obserwacje. Z badań ma wynikać, że kiedy opozycja jest zjednoczona, to "wygrywa w cuglach te wybory". Budka podkreślił, że jego rolą jest nie zajmowanie się sprawami wewnętrznymi partii, ale przygotowaniem opozycji do tego, by mieć minimum programowe, które umożliwi wspólny start.

Bunt w Platformie?

"Wprost" donosił niedawno, że w Platformie narasta bunt działaczy przeciwko Borysowi Budce. Członkom partii nie podobają się spadki w sondażach oraz transfery do Polski 2050. – Andrzej Halicki tuż pod nosem Marcina Kierwińskiego organizuje akcję zbierania podpisów pod apelem o usunięcie ze stanowiska Borysa Budki. Dokument dostali nawet ludzie Kierwińskiego. Byli przerażeni, że sytuacja zaszła aż tak daleko – mówi informator portalu.

– Po pierwsze, Andrzej Halicki dowiedział się o tym fejkowym tekście „Wprost” siedząc w moim gabinecie po dobrym spotkaniu prezydium i Rafała Trzaskowskiego, gdzie omawialiśmy relacje PO i ruchu. (…) To jest tak autentyczne, jak poprzednie teksty. (…) Nie zajmuję się niepoważnymi tekstami, ponieważ mam pracę do wykonania – stwierdził lider PO.

