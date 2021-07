Ardanowski o Europejskim Zielonym Ładzie: Program oparty na ideologiach lewicowych, neomarksizmie i New Age

Zdaniem byłego ministra rolnictwa Europejski Zielony Ład może się okazać zabójczy dla polskiego rolnictwa, ponieważ kosztowy plan Brukseli jest tylko cześciowo finansowany przez wspólnotę. Polityk wskazał na jego ideologiczne źródła.

– Europejski Zielony Ład, poza szczytnym hasłem, że chce ograniczyć zmiany klimatyczne i że każda dziedzina życia gospodarczego ma się do tego przyczynić, jest programem ideologicznym. To jest program oparty na podstawach neomarksizmu, ideologiach lewicowych i z nurtu New Age – powiedział na antenie telewizji "Trwam".

Według Ardanowskiego realizacja ideologicznych postulatów Komisji za wszelką cenę może być szkodliwa nie tylko dla Polski. – Ta chora ideologia nie liczy się z nikim i z niczym, dlatego może doprowadzić wiele krajów do bankructwa. Europa w swoim szalonym pędzie chce wszystko radykalnie ograniczyć, w tym również rolnictwo. Twierdzi, że rolnictwo w ok. 10 proc. odpowiada za emisję gazów cieplarnianych, a w znacznie większym stopniu za emisję metanu i innych gazów – stwierdził.

Doradca prezydenta nie potrafi zrozumieć, dlaczego Europa stawia sobie cele w tak nieodpowiedzialny sposób.

– Jak możemy wdrażać nowe założenia ekonomiczne, które źle wprowadzane mogą zniszczyć rolnictwo w Europie, jeżeli w żaden sposób nie zostało to wyliczone? – pytał retorycznie. – Istnieją analizy, z których wynika, że spadek produkcji pszenicy wyniesie rocznie ok. 20 mln ton, a Europa stanie się importerem zboża potrzebnego do produkcji chleba – dodał.

Nie tylko Polska się buntuje

Jan Krzysztof Ardanowski twierdzi, ze obecnie jest "burza" we wszystkich krajach Europy związana z planami unijnych urzędników dotyczącymi rolnictwa.

– Obserwowałem protest w jednym z niemieckich landów, gdzie tysiące rolników przyjechało o w milczeniu oraz smutku pokazywali rządzącym Europą, że nie godzą się na ten ideologiczny dyktat niszczący rolnictwo – powiedział.

Czytaj też:

Konfederacja w obronie rolnictwa. Urbaniak: Europosłowie PiS głosowali jak SpurekCzytaj też:

Ardanowski: Na świecie narasta zła atmosfera wokół Izraela