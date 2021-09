Szczepionki z Polski w darze dla Uzbekistanu. W tle pomoc w ewakuacji z Afganistanu

"Uzbeckie lotnisko w Nawoi było punktem przesiadkowym dla afgańskich współpracowników naszych żołnierzy podczas ich ewakuacji spod Hindukuszu. Wojskowe samoloty latały na trasie Kabul — Nawoi. Stamtąd do Warszawy latały już cywilne samoloty LOT-u. Problemem było otrzymanie zgody na przelot w przestrzeni powietrznej Uzbekistanu. Tym bardziej że zajęliśmy się tym późno: jeszcze w połowie sierpnia na spotkaniu, w którym brali udział premier Mateusz Morawiecki, minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński i minister obrony Mariusz Błaszczak, ten ostatni miał zapewniać, że problem ewakuacji jest już rozwiązany i ewakuowaliśmy ok. 20 osób" - czytamy w "DGP".

"DGP" podaje, że gdy okazało się, że są potrzebne zgody Taszkentu, doszło m.in. do rozmowy prezydenta Andrzeja Dudy z jego uzbeckim odpowiednikiem Shavkatem Mirziyoyevem.

Teraz - podaje gazeta - wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz potwierdza, że Uzbekistan dostanie od nas 250 tys. szczepionek. "W ostatnim czasie pomagaliśmy wielu krajom. Wysyłaliśmy szczepionki na Ukrainę, do Wietnamu i Australii. Część była darowana, część sprzedawana. Uznaliśmy, że także z racji relacji politycznych i potrzeb humanitarnych przekażemy szczepionki Uzbekistanowi" - powiedział w rozmowie z dziennikiem.

Przysługa za przysługę?

"Nieoficjalnie jeden z naszych rozmówców podkreśla, że miało dojść do barteru. Uzbecy zgodzili się na lądowanie samolotów z ewakuowanymi w zamian za preparat" - podaje DGP, jednocześnie wskazując, że Przydacz te informacje dementuje. "Uzbecy nam pomogli. Na naszą prośbę zareagowali pozytywnie. W duchu tych dobrych relacji uznaliśmy, że teraz my pomożemy im" — zaznaczył. Jak dodał, to nie pierwszy dar dla Uzbekistanu. "Przy pierwszej fali wsparliśmy państwa Azji Centralnej i Partnerstwa Wschodniego, wysyłając maseczki, płyny dezynfekcyjne, sprzęt. Co ważniejsze, grupa lekarzy, którą wysłaliśmy do Mediolanu, po powrocie podzieliła się doświadczeniami w ramach szkolenia z lekarzami z państw Partnerstwa Wschodniego — wymieniał.

Szef Biura Polityki Międzynarodowej i sekretarz stanu w kancelarii prezydenta Jakub Kumoch rozwiał wątpliwości.

"Polska przekaże Uzbekistanowi 250 tys. szczepionek. Jest to nasze podziękowanie za lojalną współpracę w czasie ewakuacji z Afganistanu" – napisał w poniedziałek na Twitterze.

DGP informuje także, iż w przyszłym tygodniu do Taszkentu uda się szef BBN Paweł Soloch, co będzie odpowiedzią na wizytę uzbeckiego szefa rady bezpieczeństwa, który był w Polsce w ubiegłym roku.

