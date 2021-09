Wałęsa: Odpowiem za to, co nabroiłem

Już jutro były Lech Wałęsa będzie świętował urodziny. Były prezydent skończy 78 lat. Jak zauważa "Super Express", z tej okazji polityk zawsze organizował wystawne przyjęcia, na które zapraszał setki gości. Jak przypomina tabloid, w byłego prezydenta gościli politycy, artyści, biznesmeni, ludzie z pierwszych stron gazet.

Wiele wskazuje na to, że tak duże imprezy z okazji urodzin Lecha Wałęsy to już przeszłość. Sam zainteresowany w rozmowie z dziennikiem przyznaje, że kolejne urodziny skłaniają go ku refleksjom w zupełnie nierozrywkowym kierunku.

"Czy dużo nabroiłem? Ło panie..."

– W dniu urodzin myślę o przejściu na tamten świat i boję się tego przejścia, tego przeskoku na tamten świat... – przyznaje Lech Wałęsa. Nieco gorzko przyznaje też, że po tej "drugiej stronie" może nie być tak wesoło, bo ma trochę na sumieniu. – Odpowiem za to, co nabroiłem. Czy dużo nabroiłem? Ło panie... nie chcę się nawet nad tym zastanawiać... – kwituje były prezydent.

"Super Express" wskazuje, że tak pesymistyczne nastawienie Lecha Wałęsy może mieć związek z ostatnimi problemami zdrowotnymi. Przypomnijmy, że były prezydent w połowie sierpnia trafił do szpitala. Powodem hospitalizacji było przewlekłe powikłanie po cukrzycy. Na razie udało uniknąc się amputacji stopy.

Innym powodem nastroju Wałęsy może być przegrany ostatnio proces ze Sławomirem Cenckiewiczem. W lipcu 2019 r. dyrektor Wojskowego Biura Historycznego wytoczył politykowi proces o naruszenie dóbr osobistych przez wielokrotne publiczne twierdzenia, że ten brał udział w sfałszowaniu dokumentacji znanej powszechnie jako „teczki Kiszczaka”. Zgodnie z wyrokiem sądu, były prezydent musi przeprosić historyka.

