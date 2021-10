"Jesteście manipulatorami, kłamcami i podżegaczami". Ostre starcie Bąkiewicza z TVN

We wtorek na konferencji prasowej Robert Bąkiewicz, Witold Tumanowicz oraz Mateusz Marzoch zaprezentowali hasło tegorocznego Marszu Niepodległości: "Niepodległość nie na sprzedaż". Rozpocznie się on 11 listopada o godzinie 11.11 na rondzie Romana Dmowskiego w Warszawie.

Po przekazaniu najważniejszych informacji przyszedł czas na zadawanie pytań. Jeden z dziennikarzy chciał dowiedzieć się, dlaczego na konferencji są obecni dwaj zamaskowani mężczyźni ze Straży Narodowej.

– Ja się nie pytam, jaki dziennikarz jest jak ubrany, dlaczego pan ma niebieskie buty, a nie czerwone, dlatego proszę o poważne pytania – odparł Bąkiewicz.

Starcie Bąkiewicza z TVN

Wobec nieustępliwej postawy dziennikarza oraz po upewnieniu się, że reprezentuje on stację TVN, lider narodowców powiedział głośno, co sądzi na temat tej telewizji.

– Telewizja TVN od kilku dni podżega do przestępstw – powiedział Bąkiewicz.

– To jest żenujące, bo to jest próba manipulacji pewnej. Jeśli pani mnie zaprosi do studia i na żywo pozwoli mi pani prowadzić dyskusję z redaktorem przed kamerami waszej stacji, chętnie będę odpowiadał na wiele pytań. Muszę mieć zapewnioną możliwość obrony własnych tez. Jesteście manipulatorami, jesteście kłamcami publicznymi, jesteście podżegaczami do przestępstw i robicie to dalej w tej chwili – kontynuował prezes stowarzyszenia Marsz Niepodległości.

– Telewizja TVN powinna mieć nieprzedłużoną koncesję, powinna zostać zlikwidowana, bo jest wewnętrznym szkodnikiem w państwie polskim. Rozbijacie jedność i wspólnotę narodową, dzielicie Polaków i kłamiecie – skwitował Bąkiewicz.

