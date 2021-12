Szefowa MSW Niemiec chce wpuszczenia Frontexu na granicę z Białorusią

Dzień po objęciu urzędu nowa niemiecka minister spraw zagranicznych Nancy Faeser zabrała głos w sprawie sytuacji na granicy Polski z Białorusią.

Faeser: Zaangażować Frontex

Polityk oznajmiła, że istotne jest dla niej, by na granicy „przestrzegano prawnych standardów”. – Dlatego dobre byłoby zaangażowanie tam Frontexu. I tak samo ważne jest dla mnie, aby organizacje pomocowe w każdym czasie miały dostęp do ludzi – dodała.

Faeser zaznaczyła, że odpowiedzialność za kryzys ponosi Aleksander Łukaszenka. – To co robi, jest naprawdę skandaliczne i uwłaczające ludzkiej godności. Wykorzystuje on trudną sytuację ludzi do celów swojej polityki – podkreśliła. W jej ocenie wspólne działania Unii przyniosły pierwsze rezultaty. – Decydujące znaczenie ma współpraca wewnątrz UE – stwierdziła.

Zawoalowana krytyka?

Jak przekazała niemiecka agencja DPA Faeser nie wspomniała o Polsce, jednak jej wypowiedź została odczytana jako zawoalowana krytyka działań polskich władz, które opanowały sytuację na granicy bez bezpośredniej obecności urzędników Frontexu. W mediach mówi się dużo o stosowaniu przez polskie służby broniące granicy tzw. push-backów.

Poprzedni szef niemieckiej dyplomacji Horst Seehofer z bawarskiej CSU również mówił o kwestiach humanitarnych, ale przede wszystkim podkreślał solidarność z Polską, m.in. z racji tego, że chroni wspólną granicę UE. Podczas listopadowej wizyty w Warszawie zapewniał, że Niemcy stoją całkowicie po stronie Polski. Jak zaznaczył, działania polskich władz cechuje „wyczucie i rozwaga”.

