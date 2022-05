"Możemy zatopić całą Flotę Czarnomorską". Ukraińcy zadowoleni z nowej broni

Harpoon jest amerykańskim pociskiem krótkiego zasięgu, wystrzeliwanym z platform nawodnych, podwodnych i powietrznych, przeznaczonym do zwalczania celów nawodnych. W zależności od wersji zasięg wynosi od 95 do 280 km.

Pociski Harpoon

To właśnie przy pomocy tej broni zatopiono w kwietniu rosyjski krążownik "Moskwa".

– Przekazano nam tak wiele Harpoon'ów, że możemy zatopić całą Flotę Czarnomorską Federacji Rosyjskiej. Dlaczego nie? – ocenił rzecznik obwodowej administracji wojskowej w Odessie Siergiej Braczuk, cytowany przez agencję Unian.

Braczuk zwrócił uwagę, że na podstawie opracowanych przez ekspertów z USA danych, które dobrze obrazują siłę rażenia Harpoon'ów, może przypuszczać, że pięć takich pocisków wystarczyłoby do unieruchomienia lotniskowca, cztery do zniszczenia krążownika, a dwa do wyeliminowania niszczyciela.

Wojna w Donbasie

Wielu ekspertów wskazuje jednak, że rosyjskie uderzenie na Odessę jest mało prawdopodobne. Wskazuje się przy tym, że jest to jeden z celów Rosjan. Problem stanowi natomiast blokada morska założona przez rosyjską flotę.

Obecnie najcięższe walki toczą się natomiast na szerokim odcinku frontu w Donbasie – na wschodzie Ukrainy.

Działaniami zbrojnymi objęte są mi.in Bachmut, Popasna, Awdijiwka, Łyman czy duże miasto Siewierodonieck. Strona ukraińska podała, że 95 proc. terytorium obwodu ługańskiego, zostało opanowane przez wojska rosyjskie, a sytuacja w całym Donbasie jest „wyjątkowo zła”. Ostrzał artyleryjski jest kontynuowany niemal bez przerwy.

Prezydent Zełenski określił sytuację w tamtym rejonie jako „bardzo trudną” i zaapelował do Zachodu o zwiększenie dostaw broni i intensyfikację sankcji gospodarczych. Jednocześnie według danych ukraińskiego wywiadu Rosjanie wykorzystali już 60 proc. rakiet precyzyjnego rażenia. W niektórych rodzajach nawet 70 proc.

Czytaj też:

Sztab Ukrainy informuje o rozpoczęciu ofensywy na południuCzytaj też:

Co zrobić z Rosją? Radziejewski przypomina amerykańskie alternatywy