Rosjanie posuwają się naprzód w Donbasie. Zełenski złożył rodakom obietnicę

W ostatnich dniach siły rosyjskie osiągnęły postępy w Donbasie, południowo-wschodnim regionie Ukrainy. Ukraińskie wojsko nadal zaciekle broni się w tym rejonie, starając się opóźniać marsz rosyjskich oddziałów. Tymczasem prezydent Zełenski w przemówieniu do narodu obiecał, że Donbas będzie "znowu ukraiński”.

Ofensywa w Donbasie

Ukraiński przywódca nazwał obecną sytuację w Donbasie "bardzo trudną”, odnosząc się do zwiększenia przez Rosjan siły ognia oraz zaangażowania w regionie znacznej liczby żołnierzy.

– Dlatego musimy zwiększyć naszą obronę, zwiększyć nasz opór, a Donbas znów będzie ukraiński. Nawet jeśli Rosja przyniesie Donbasowi cierpienie i zniszczenie, odbudujemy każde miasto, każdą społeczność. Nie ma realnej alternatywy – podkreślił Zełenski.

Departament Obrony USA utrzymywał podczas piątkowego briefingu prasowego, że Rosja kontynuuje działania militarne, które przynoszą jej "wciąż nowe zdobycze terytorialne” w Donbasie.

Ukraina nadal wzywa międzynarodowych partnerów, w tym Wielką Brytanię, do dostarczenia jej wielu systemów rakietowych do odparcia rosyjskiej ofensywy. Odnosząc się do prośby Ukrainy, sekretarz prasowy Pentagonu John Kirby podkreślił podczas piątkowego briefingu, że "decyzje nie zostały jeszcze podjęte”.

Wojna na Ukrainie

Ukraińscy urzędnicy zaprzeczyli, że miasto Siewierodonieck w atakowanym regionie Ługańska jest otoczone przez siły rosyjskie, ale przyznali, że Rosja posiada jedną część miasta, a dalsze zdobycze wroga są możliwe. Około 90 proc. mieszkań w Siewierodoniecku zostało uszkodzonych podczas „zaciekłej obrony” miasta, powiedział w piątek lokalny urzędnik wojskowy.

Ukraińskie wojsko poinformowało również, że Rosjanie mobilizują brygady kolejowe ze specjalnymi maszynami do naprawy uszkodzonych linii kolejowych na północy Ukrainy w celu utrzymania tras dostaw. Linia kolejowa z Rosji do obwodu charkowskiego i na południe do Izium jest krytyczną linią zaopatrzeniową dla rosyjskiej ofensywy.

Prezydent Rosji Władimir Putin zapewnił kanclerza Austrii, że wymiana więźniów między Rosją a Ukrainą będzie miała miejsce, zgodnie z oświadczeniem austriackiej Kancelarii po 45-minutowej rozmowie między dwoma przywódcami.

