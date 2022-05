Co zrobić z Rosją? Radziejewski przypomina amerykańskie alternatywy

Były sekretarz stanu USA Henry Kissinger powiedział podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, że Rosja była "istotną częścią Europy" przez ponad cztery stulecia i że europejscy przywódcy "nie mogą stracić z oczu długoterminowych relacji" z Moskwą lub w inny sposób ryzykować, że Rosja nawiąże trwały sojusz z Chinami. – Mam nadzieję, że Ukraińcy z mądrością dorównają heroizmowi, który wykazali – dodał.

Kissinger miał stwierdzić, że Ukraina powinna zrezygnować z walki o część swojego terytorium w ciągu najbliższych dwóch miesięcy i zaakceptować warunki, które nie spełniają jej obecnych celów wojennych.

Radziejewski: Odwrócony Kissinger

Podczas sesji Q&A na kanale YouTube założyciel i dyrektor "Nowej Konfederacji Bartłomiej Radziejewski przypomniał, że Kissinger był jednym z autorów koncepcji "odwrócenia Chin" (wyjęcia ich z bloku komunistycznego) w okresie zimniej wojny, co stanowiło jeden z istotnych czynników zwycięstwa USA nad Związkiem Radzieckim.

– Z drugiej strony jest to też przyczyną dzisiejszych kłopotów. Kissinger uważał, że pogłębiona współpraca gospodarcza z Chinami i pogłębianie współzależności jest właściwą ścieżką. Dziś Kissinger się odwraca. Ukuło się powiedzenie "odwrócony Kissinger" w odniesieniu do hipotetycznego manewru odwrócenia Rosji przeciwko Chinom w dzisiejszych realiach – powiedział ekspert.

Tłumaczył, że w optyce Kissingera jest to alternatywny sposób rozumienia amerykańskiej racji stanu. Odmienny od zarządzonego przez administrację Bidena.

Kwestia rosyjska oczami elit USA

Przypomniał, że w USA od lat obowiązuje ponadpartyjny konsensus, że największe zasoby należy skierować na Chiny i Indo-Pacyfik. – Rosja jest jednym z ważnych czynników, które powstrzymują ten proces, robiąc kłopoty w Europie środkowo-wschodniej i nie tylko – powiedział.

Radziejewski wskazał, że według Amerykańskich elit, problem z Rosją można rozwiązać na dwa sposoby.

– Jeden to jest to, przed czym przestrzegał Jacek Bartosiak już od lat, czyli "nowa Jałta". Sprzedanie Ukrainy i innych krajów Rosji po to, żeby rozwiązać problem rosyjski poprzez zaspokojenie – powiedział, dodając, że optują za tym m.in. tacy geopolitycy jak Kissinger czy Mearshimer.

– Szczęśliwie dla nas wygrała jednak koncepcja radykalnego powstrzymywania Rosji i wybicia jej zębów. (…) Wysłanie Rosji do kąta. Być może łącznie z pozbawieniem potencjału imperialnego i zdolności ofensywnych. Jest to nietypowa koncepcja w USA, więc chwilo trwaj, natomiast miejmy świadomość jej niekonieczności – ostrzegł Radziejewski.

Radziejewski zaznaczył, że Polska musi mieć świadomość, że są inne koncepcje, które zyskują w ostatnich tygodniach na znaczeniu. – Są coraz częściej wyrażane i dyskutowane. Nie należy tego traktować jako jednostkowych wypowiedzi poszczególnych myślicieli czy dyplomatów, tylko jako odzwierciedlenie szerszej tendencji politycznej. Tendencji, która może dojść do głosu na poziomie rządowym – ostrzegł, zaznaczając, że przynajmniej przez jakiś czas nie zanosi się na to.

Moskwa z Waszyngtonem czy z Pekinem?

W dalszej części wypowiedzi ocenił, że myślenie Kissingera ma swoje tradycje i uzasadnienie, ale zmienił się szereg czynników min. z uwagi na słabnący potencjał – przede wszystkim gospodarczy – Rosji.

– Jest unikatowa opcja urządzenia nowego porządku, w którym Rosja będzie czynnikiem albo będzie mniej ważnym czynnikiem – wskazał.

Wydaje się też, że USA nie byłyby już w stanie doprowadzić do "odwrócenia Rosji" przeciwko Chinom. – Moim zdaniem bardzo wątpliwe jest założenie – to bardziej Mearshimer niż Kissinger – że Rosja jest możliwa do przyciągnięcia przeciwko Chinom. Nie wiem, czy nie jest na to za późno – powiedział ekspert.

Jak dodał, szerszą argumentację rozwinął w nowym odcinku na kanale YouTube "Historia Realna" Piotra Zychowicza.

