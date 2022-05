Szczyt UE. Premier: Dyskutujemy, jak odejść także od gazu z Rosji

Szef rządu uczestniczy w unijnym szczycie w Brukseli. Tematami spotkania Rady Europejskiej UE są: wojna rosyjsko-ukraińska, w tym szósty pakiet sankcji na Rosję, obronność, energetyka i kwestie związane z bezpieczeństwem żywnościowym.

W poniedziałek w ramach szóstego pakietu sankcji Unia Europejska zgodziła się na zakaz importu 90 proc. rosyjskiej ropy do końca roku. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała na konferencji prasowej, że embargo będzie dotyczyło rosyjskiej ropy dostarczanej tankowcami. Z kolei dla południowego odcinka rurociągu Przyjaźń zostało ustanowione zwolnienie z sankcji.

Szczyt UE – dzień drugi

Szef polskiego rządu udzielił wypowiedzi dla mediów przed rozpoczęciem drugiego dnia obrad. Odniósł się do bloków tematycznych dotyczących bezpieczeństwa oraz energetyki.

– Drugi temat to bezpieczeństwo, obronność i tutaj z ogromną satysfakcją muszę odnotować że uzupełnione zapisy konkluzji uwzględniają rolę NATO. To jest to, co bardzo mocno podkreślamy. Oczywiście dla wszystkich rola NATO jest istotna, ale to, że wszelkie aspekty europejskiej polityki obronnej muszą być częścią szerszego sojuszu, najsilniejszego sojuszu wojskowego w historii świata, to bardzo ważne i to udało się również do konkluzji wpisać. Będziemy o tym też dyskutować – stwierdził premier Mateusz Morawiecki.

– Trzeci temat to kwestie związane z energią. Nikt nie chce kupować energii od Rosji. Rosja, barbarzyński kraj, na którym w żadnej mierze nie można polegać, okazała się nie tylko partnerem niegodnym zaufania, ale państwem zbrodniczym. Dlatego dyskutujemy o tym, w jak najszybszy sposób odejść nie tylko od węglowodorów rosyjskich takich jak węgiel czy ropa, ale także w dalszej perspektywie, co podkreślają niektóre kraje członkowskie, zwłaszcza Niemcy, Austria, w dalszej perspektywie także od gazu – powiedział Mateusz Morawiecki.

