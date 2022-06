Dziennikarka TVN uderza w Lisa: Nigdy mnie nie przeprosił

24 maja media obiegła informacja, że Tomasz Lis po 10 latach przestał pełnić funkcję redaktora naczelnego tygodnika "Newsweek Polska". "Zarząd Ringier Axel Springer Polska i Tomasz Lis zadecydowali o zakończeniu współpracy" – przekazał RASP w komunikacie, nie podając przyczyn tej decyzji. Pełniącym obowiązki redaktora naczelnego został Dariusz Ćwiklak, wcześniejszy wicenaczelny.

Dziennikarze pracujący w gazecie nie kryli zdziwienia decyzją firmy. – Jesteśmy w totalnym szoku – mówił Wirtualnym Mediom jeden z pracowników, który chciał zachować anonimowość. – Sami się zastanawiamy, co się stało, nikt nic nie wie – stwierdził drugi.

Kalczyńska: Karma wraca

Głos w sprawie zabrała Anna Kalczyńska – dziennikarka TVN znana przede wszystkim z porannych programów stacji (tzw. śniadaniówek).

Prezenterka nie kryje, że ma pewną zadrę do byłego szefa "Newsweeka". Swego czasu Lis zasugerował, że Kalczyńska popiera Prawo i Sprawiedliwość, czego ta nie potrafi mu do dzisiaj wybaczyć. Prezenterka "śniadaniówki" przyznaje, że nigdy nie uzyskała przeprosin.

"Co do zwolnienia Tomasza Lisa nie wypowiadałam się dotąd, bo nigdy nie przeprosił mnie za obelgi pod moim adresem, ale cóż.. najwyraźniej karma wraca. Każdy jest kowalem WŁASNEGO losu" – napisała w mediach społecznościowych.

"Nazwał mnie „piskalczyńską” po tym, jak ośmieliłam nie zgodzić się z Jarkiem Kuźniarem" – dodaje w kolejnym wpisie.

Sekielski w "Newsweeku"

Nowym redaktorem naczelnym "Newsweeka" został Tomasz Sekielski – redaktor, reporter, twórca filmów dokumentalnych, m.in. o pedofilii w Kościele katolickim w Polsce, oraz autor książek. W latach 1997-2006 był związany z "Faktami" TVN. Prowadził poszczególne wydania programu "Kropka nad i". W 2003 roku wraz z innym znanym dziennikarzem stacji Andrzejem Morozowskim poprowadził audycję "Kuluary", a także codzienny magazyn "Prześwietlenie" i "Teraz my!". W TVN24 tworzył "Czarno na białym". Od 2012 do 2015 roku pracował w radiu TOK FM. Od 2013 do 2016 roku występował w TVP.

W 2016 roku Sekielski został nagrodzony Grand Press za najlepszy reportaż telewizyjny. Jest również zdobywcą Wiktorów i Telekamer oraz dwukrotnym laureatem Nagrody im. Andrzeja Woyciechowskiego i Mediatorów. Stanowisko naczelnego obejmie 1 lipca.

