Kurski odwołany z funkcji prezesa Telewizji Polskiej

Na portalu społecznościowym Twitter informację przekazał członek Rady Robert Kwiatkowski. "RMN właśnie odwołała Jacka Kurskiego z funkcji prezesa TVP i powołała M Matyszkowicza. Niestety bez szansy na konkurs" – napisał polityk.

Kurski odwołany

Jako pierwszy wiadomość o odwołaniu Kurskiego podał portal i.pl. Portal dowiedział się, że na stanowisko prezesa TVP powołano Mateusza Matyszkowicza, zaś zarząd będzie jednoosobowy.

W rozmowie z portalem Onet.pl odwołanie dotychczasowego szefa TVP potwierdził prezes Rady Mediów Narodowych (RMN) Krzysztof Czabański. Jak ustalili dziennikarze, to właśnie Czabański złożył wniosek o odwołanie Jacka Kurskiego ze stanowiska. W głosowaniu "za" byli wszyscy przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. Proszony o komentarz do sprawy, przewodniczący Rady Mediów Narodowych nie wskazał powodów odwołania Jacka Kurskiego. W przesłanej do redakcji Onetu wiadomości napisał tylko: "Jestem pewny, że Mateusz Matyszkowicz wzmocni merytorycznie ofertę TVP".

Szef Telewizji Polskiej

Jacek Kurski objął po raz pierwszy stanowisko szefa Telewizji Polskiej w styczniu 2016 roku. W sierpniu tego samego roku został po raz pierwszy odwołany przez Radę Mediów Narodowych, która jednak po kilku godzinach wycofała się z tej decyzji. Kurskiego ponownie wybrano więc na prezesa telewizji publicznej 12 października 2016 roku. Był na jej czele do marca 2020 roku. Wówczas znów został odwołany przez RMN i został doradcą zarządu TVP. Media podawały wówczas nieoficjalnie, że w sprawie odwołania Kurskiego doszło do "presji" ze strony prezydenta Andrzeja Dudy.

W maju 2020 roku Jacek Kurski wszedł ponownie w skład zarządu publicznego nadawcy, 24 lipca 2020 roku został pełniącym obowiązki prezesa, a 7 sierpnia Rada Mediów Narodowych po raz kolejny wybrała go szefem Telewizji Polskiej.

"Nowe zadania"

Do sprawy odwołania Jacka Kurskiego z funkcji prezesa TVP odniósł się na Twitterze rzecznik prasowy Prawa i Sprawiedliwości.

"Zmiana na stanowisku prezesa TVP nie oznacza oczywiście negatywnej oceny dotychczasowej pracy. Już niedługo przed Jackiem Kurskim nowe zadania" – oznajmił Radosław Fogiel.

twitter

