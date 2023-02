"TK łamie prawo unijne". Media: KE stawia Polsce ultimatum

Decyzja KE, o której informuje portal wPolityce.pl, ma związek ze wszczęciem procedury naruszeniowej z grudnia 2021 roku.

"Dziś rozpoczynamy postępowanie przeciwko Polsce w sprawie uchybienia zobowiązaniom za łamanie prawa unijnego przez jej Trybunał Konstytucyjny. Próbowaliśmy nawiązać dialog, ale sytuacja się nie poprawia. Należy przestrzegać podstaw porządku prawnego UE, w szczególności nadrzędności prawa UE" – napisał wtedy komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders.

Chodziło o orzeczenie TK, który uznał m.in. 14 lipca 2021 roku wyższość polskiej konstytucji nad zapisami prawa unijnego. Zdaniem Komisji, narusza to art. 19 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej. "Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniach z 14 lipca 2021 r. i 7 października 2021 r. uznał postanowienia traktatów unijnych za niezgodne z Konstytucją RP, wyraźnie kwestionując prymat prawa unijnego. Polska ma dwa miesiące na odpowiedź na wezwanie do usunięcia uchybienia" – wskazano w piśmie z grudnia 2021 r.

Będzie skarga do TSUE?

"Odpowiedź Polski na wezwanie do usunięcia uchybienia, otrzymana dnia 18 lutego 2022 r., nie rozwiała wątpliwości Komisji. Z tego powodu Komisja postanowiła dziś przejść do kolejnego etapu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, wysyłając do Polski uzasadnioną opinię. Polska ma teraz dwa miesiące na podjęcie działań niezbędnych do przestrzegania prawa UE, w przeciwnym razie Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości" – informuje teraz Komisja Europejska.

Serwis wPolityce.pl przypomina, że KE podważała także legalność wyboru i powołania obecnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

