Wyciekły tajne dokumenty. Putin chciał "totalnej czystki"

Dziennikarze opisują e-maile, które ujawniło źródło w FSB i przekazało je rosyjskiemu działaczowi na rzecz praw człowieka Władimirowi Oseczkinowi, założycielowi gulagu.net. Jest to serwis internetowy, który opisuje nadużycia i tortury dokonywane w więzieniach w Rosji oraz korupcję wśród rosyjskich elit politycznych.

Prezydent Rosji Władimir Putin planował "całkowitą czystkę" na Ukrainie, a także zaprowadzenie "domowego terroru". Wszystko po to, aby podporządkować sobie mieszkańców zaatakowanego kraju i w ten sposób opanować ukraińskie terytorium. W wiadomościach rosyjskiego wywiadu jest mowa o rozkazach "z samej góry", aby cywile byli zabierani do obozów koncentracyjnych. To miałoby ułatwić podbicie Ukrainy.

Wycieki z FSB

Tabloid "The Sun" zauważa, wyciek nastąpił po tygodniu od czasu, gdy Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakazy aresztowania prezydenta Władimira Putina oraz prezydenckiej komisarz ds. praw dziecka w Rosji Marii Lwowej-Biełowej.

To kolejny już raz, gdy brytyjska gazeta ujawnia wewnętrze materiały z Rosji. Na początku marca 2023 r. światło dzienne ujrzały wiadomości, z których wynika, że wojna na Ukrainie nie przebiega zgodnie z planami Władimira Putina. Prezydent Rosji miał oczekiwać, że wskutek napaści dojdzie do rozpadu NATO, a on sam odbuduje mocarstwo ZSRR. Wspomniano też o Polsce. Z e-maili urzędników FSB wynikało, że Putin uważał Polskę oraz państwa bałtyckie za zagrożenie.

Trump: Tylko ja mogę powstrzymać Putina

Jak przekazał w niedzielę portal Wyborcza.pl, Donald Trump wystąpił przed swoimi zwolennikami na wiecu na lotnisku Waco w Teksasie. Polityk przypomniał między innymi, że to za jego prezydentury Stany Zjednoczone zaczęły dostarczać Ukrainie broń.

Były prezydent USA stwierdził, że nigdy nie pozwoliłby przywódcy Federacji Rosyjskiej Władimirowi Putinowi zaatakować terytorium ukraińskie, gdyby nadal był w Białym Domu w Waszyngtonie. Trump zapewnił, że jeżeli zostanie ponownie wybrany na amerykańskiego prezydenta, to "natychmiast" powstrzyma rosyjską inwazję militarną. – Tylko ja mogę powstrzymać Putina. Zrobię to w 24 godziny po wygranych wyborach – powiedział. I dodał: "Jestem jedynym kandydatem, który może powiedzieć: zapobiegnę III wojnie światowej".

Jego zdaniem, Putin zdecydował się zaatakować Ukrainę, widząc "słabość" i "niezdecydowanie" prezydenta Joe Bidena.

Czytaj też:

Tajemnicza eksplozja w centrum Rosji. Możliwe, że to dron z amunicjąCzytaj też:

NATO o zapowiedziach Rosji: Niebezpieczne i nieodpowiedzialne