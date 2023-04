Niezależne media: Białoruś rozmieszcza czołgi na granicy z Litwą

Poinformowała o tym grupa Belaruski Hajun, która zbiera i udostępnia dane na temat ruchów i działań wojsk, także rosyjskich, na terytorium Białorusi. Reżim w Mińsku uznaje Hajun za "formację ekstremistyczną".

Kraje bałtyckie zagrożone? Czołgi pod granicą Litwy

Według najnowszych doniesień w nocy z czwartku na piątek pociąg z co najmniej 20 sztukami wyposażenia Sił Zbrojnych Białorusi zajechał na stację kolejową Gudogaje, oddaloną o 9 km od granicy litewskiej.

Wyposażenie obejmowało co najmniej 10-15 czołgów T-72B/B3, transportery opancerzone, bojowe wozy piechoty i MT-LB (radziecki, pływający transporter opancerzony skonstruowany w latach 60. XX wieku).

Białoruski Hajun podaje, że sprzęt, który został rozmieszczony na granicy litewskiej, należy do 120. Brygady Sił Zbrojnych Białorusi, która na co dzień stacjonuje w dzielnicy Uruchcha pod Mińskiem.

Putin: Rosja rozmieści broń jądrową na Białorusi

Pod koniec marca prezydent Rosji Władimir Putin podjął decyzję o rozmieszczeniu taktycznej broni jądrowej na Białorusi. Zapowiedział budowę w sąsiednim kraju specjalnych magazynów do jej przechowywania, a także przystosowanie dziesięciu samolotów Sił Powietrznych Białorusi do przenoszenia rakiet Iskander.

Według ekspertów Moskwa ma około 2 tys. ładunków z taktyczną bronią jądrową, która może zostać dostarczona drogą powietrzną, morską lub lądową i użyta na polu bitwy.

Część analityków wojskowych uważa, że istnieje poważne niebezpieczeństwo użycia broni atomowej przez Putina w momencie, w którym definitywnie zacznie przegrywać wojnę lub kiedy Ukraina będzie bliska odbicia Krymu.

UE grozi Łukaszence nowymi sankcjami, Chiny dystansują się od Rosji

W odpowiedzi na atomowe działania rosyjsko-białoruskie Unia Europejska zagroziła Rosji nowymi sankcjami. – Rozmieszczenie rosyjskiej broni nuklearnej na Białorusi mogłoby doprowadzić do nieodpowiedzialnej eskalacji i być postrzegane jako zagrożenie dla bezpieczeństwa europejskiego. Białoruś wciąż może to powstrzymać, to jest jej wybór – powiedział szef unijnej dyplomacji Josep Borrell.

Od Rosji i Białorusi zdystansowały się Chiny. Chiński ambasador Geng Shuang, przemawiając na briefingu Rady Bezpieczeństwa ONZ, wezwał państwa posiadające broń jądrową, aby nie rozmieszczały jej w innych krajach.

Wojna na Ukrainie. Białoruś to drugi agresor

Rosyjska inwazja na Ukrainę, która trwa już ponad rok, rozpoczęła się 24 lutego 2022 r. Białoruś też jest agresorem, ponieważ udostępniła swoje terytorium do ataku – Rosjanie wkroczyli stamtąd na Ukrainę od północy.

Siły białoruskie nie biorą udziału w bezpośrednich działaniach bojowych na froncie, choć Władimir Putin od dawna naciska na Aleksandra Łukaszenkę, by jego kraj czynnie włączył się do wojny.