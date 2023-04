Komitet Socjologii PAN: PiS niszczy podstawy ładu demokratycznego

Na stronie Komitetu Socjologii PAN można znaleźć treść uchwały przyjętej "w związku z nasilaniem się procesu niszczenia przez Prawo i Sprawiedliwość i pozostałe ugrupowania wchodzące w skład koalicji rządzącej podstaw ładu demokratycznego".

"Z najwyższym niepokojem obserwujemy nasilanie się procesu niszczenia przez Prawo i Sprawiedliwość i pozostałe ugrupowania wchodzące w skład koalicji rządzącej podstaw ładu demokratycznego" – czytamy.

Dalej wymieniono trzy kwestie, które według autorów dokumentu, mają świadczyć o burzeniu porządku demokratycznego.

"Trzy najnowsze przykłady, świadczące o tej tendencji to: – projekt ustawy o państwowej komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022; – forsowane przez rządzących – w roku wyborczym – zmian w ordynacji wyborczej; – zapowiedziana przez Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka decyzja dotycząca ograniczenia finansowania Instytutu Filozofii i Socjologii PAN" – wskazano.

Polska jako państwo autorytarne

"Zabiegi te w błyskawicznym tempie zbliżają nasze państwo do państw autorytarnych. Pierwszy daje władzę wykluczania ze wspólnoty obywateli organowi, który nie jest sądem. Drugi jest kolejnym krokiem podjętym w celu ograniczenia równości wyborów. Trzeci oznacza przywrócenie politycznej cenzury badań naukowych. Oceniamy podjęte przez rządzących działania jako następny etap procesu, który zmierza do zlikwidowania i n s t y t u c j o n a l n y c h gwarancji swobód obywatelskich i demokracji. Pragniemy przypomnieć rządzącym, że instytucje publiczne nie są ich własnością. Lekceważący stosunek rządzących do porządku instytucjonalnego jest świadectwem ignorowania praw społeczeństwa i działaniem na jego szkodę. Skazuje je bowiem na permanentną niepewność i pozbawia narzędzi oddolnego wpływu na rzeczywistość" – podkreślono w uchwale.

Apel członków komitetu

Komitet przedstawia też swoje żądania:

"Apelujemy do rządzących o natychmiastowe:

– zaprzestanie prac nad projektem ustawy o speckomisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej,

– zaniechanie działań, zmieniających prawo wyborcze w przededniu wyborów oraz przywrócenie obowiązujących do czasu ostatniej nowelizacji zasad liczenia głosów (w tym zagranicznych), o przywrócenie uprawnień do głosowania korespondencyjnego w dotychczasowym zakresie oraz o zapewnienie elementarnej bezstronności mediów publicznych,

– zaprzestanie dyskredytowania badaczy i kierowania gróźb ograniczenia finansowania Instytutu Filozofii i Socjologii PAN".

Komitet Socjologii PAN został powołany w 1969 roku. Działalność Komitetu obejmuje m.in. aktywność wydawniczą i konferencyjną; inicjowanie dyskusji i przedsięwzięć badawczych, zwłaszcza w zakresie kluczowych problemów społecznych kraju; inicjowanie dyskusji na temat najważniejszych aktów normatywnych, wpływających na życie społeczne obywateli; monitorowanie stanu i standardów edukacji socjologicznej, a w tym sposobów uprawiania dyscypliny. Przewodniczącym gremium jest prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński z Uniwersytetu Gdańskiego.

Czytaj też:

Na kogo chcą głosować Polacy? Pojawił się nowy sondaż