Grabiec o Konfederacji: To wciąż partia bardziej protofaszystowska, niż demokratyczna

Rzecznik PO Jan Grabiec mówił na antenie TVN24 o wyborczej walce z PiS-em, ale także atakował trzecią siłę na polskiej scenie politycznej – Konfederację.

Grabiec o obietnicach rządu PiS i... "faszyzmie" w Konfederacji

– Prawo i Sprawiedliwość próbuje grać wszystkimi kwestiami ważnymi społecznie w kontekście wyborów, mówiąc: oni wam zabiorą, a my po wyborach wam damy, jak na nas zagłosujecie – przekonywał rzecznik Platformy na antenie TVN24. Polityk odniósł się w ten sposób do obietnicy PiS dotyczącej podwyższenia świadczenia 500 plus do 800 złotych od 1 stycznia 2024 roku.

– Najważniejsza jest wygrana z PiS-em, to jest nasze zadanie i tutaj nie zatrzymamy się w pół kroku, bez względu na to, co się będzie działo wokół, bo nie wyobrażam sobie tworzenia rządu opozycyjnego w momencie, kiedy przewaga w liczbie mandatów będzie wynosiła jeden czy dwa mandaty, a wybory wygra PiS – tłumaczył dalej Grabiec.

Zapytany o Konfederację polityk PO stwierdził natomiast: "Nie wiem, czym tak naprawdę dzisiaj jest Konfederacja, to co widzę, to jednak wciąż jest partia protofaszystowska bardziej, niż demokratyczna".

– Ja tam nie widzę hajlowania dzisiaj, chociaż w młodości część działaczy wykonywała takie ruchy, ale widzę takie poglądy protofaszystowskie, dotyczące kultu siły, dotyczące antysemityzmu, dotyczące właśnie pogardy dla słabszych – dodał rzecznik PO pytany o możliwość nawiązania współpracy po wyborach z Konfederacją.

Konfederacja decydującą siłą w wyborach? Nowy sondaż

Jak bowiem wskazuje nowy sondaż IBRiS dla "Rzeczpospolitej, to Konfederacja jest przez Polaków postrzegana jako najważniejsza – po PO i PiS-ie – siła polityczna w Polsce.

W badaniu ankietowanym zadano pytanie: "Konfederacja rośnie w sondażach, Polska 2050 i PSL stworzyły Trzecią Drogę, Lewica niezależnie buduje swoją pozycję, są też mniejsze ugrupowania. Które z ugrupowań jest wg Pana/Pani realną polityczną trzecią siłą obok PiS i Koalicji Obywatelskiej?".

W odpowiedzi aż 39,4 proc. respondentów wskazało właśnie na Konfederację, a dalej znalazły się Trzecią Drogę – 26,8 proc. głosów – i Lewica, którą za trzecią siłę polityczną w państwie uważa 20,3 proc. ankietowanych. Kolejne 0,5 proc. badanych wskazało na "Inne ugrupowanie", a 13 proc. respondentów wybrało odpowiedź "Nie wiem/trudno powiedzieć".

