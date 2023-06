Kolejne spekulacje na temat Surowikina. Pieskow nie chce komentować

Według nieoficjalnych doniesień zastępca głównego dowódcy wojsk rosyjskich na Ukrainie, generał Surowikin miał zostać zatrzymany albo aresztowany.

Medialne spekulacje na temat Surowikina

Środowe doniesienia "The Moscow Times" o zatrzymaniu wojskowego potwierdził w czwartek "Financial Times", powołując się na trzy źródła bliskie sprawie. "FT" twierdzi, że Surowikin wprawdzie został zatrzymany celem przesłuchania, ale nie jest wiadome, żeby został oskarżony w związku z "puczem" Jewgienija Prigożyna.

Surowikin miał zostać zatrzymany wraz ze swoim zastępcą generałem-pułkownikiem Andriejiem Judinem. Rosyjscy korespondenci wojenni pisali w środę, że wojskowi mieli usłyszeć zarzuty zdrady. "Wczoraj zastępca dowódcy połączonej grupy wojsk (sił), generał armii Siergiej Surowikin, został «zabrany» na Lefortowo – napisał na Telegramie Władimir Romanow, znany rosyjski dziennikarz ściśle współpracujący z Ministerstwem Obrony Rosji. Lefrotowo to dzielnica południowo-wschodniego okręgu administracyjnego Moskwy.

Pieskow nie komentuje

Głosy te nie zostały oficjalnie potwierdzone. O skomentowanie sprawy został przez dziennikarzy poproszony Dmitrij Pieskow. Rzecznik Kremla stwierdził, że nie może udzielić na ten temat żadnych informacji i odesłał pytającego do resortu obrony.

Przypomnijmy, że powołując się na anonimowych przedstawicieli administracji USA "The New York Times" napisał w środę, że generał Surowikin miał rozległą wiedzę na temat planów Prigożyna. Powszechnie znany jest również pozytywny stosunek Surowikina do Prigożyna.

W swoim najnowszym raporcie analitycy z ISW poinformowali, że 28 czerwca rosyjskie władze aresztowały Surowikina. Decyzja ta ma prawdopodobnie związek z planami Kremla dotyczącymi "oczyszczenia" rosyjskiego Ministerstwa Obrony z osób uznanych za nielojalne po tzw. puczu Jewgienija Prigożyna.

Czytaj też:

Rewolucja u Rosjan? "Teplinski przejął dowodzenie"Czytaj też:

Wysłannik papieża w Moskwie. Pieskow zabrał głos