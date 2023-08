Petru chce do Sejmu. "Potrzebne jest nowe otwarcie"

W środę rozpoczęło się 81 posiedzenie Sejmu. Posłowie będą obradować dwa dni. W czwartek Sejm pochyli się nad wnioskiem o organizację referendum. Jednocześnie Platforma Obywatelska zorganizowała Radę Krajową, podczas której Donald Tusk poinformował, że z list Koalicji Obywatelskiej do Sejmu wystartują działacze AgroUnii.

Tymczasem nie mniej doniosłe wydarzenia mają miejsce na zapleczu sceny politycznej. Portal "300 POLITYKA" poinformował w środę o oświadczeniu byłego lidera Nowoczesnej Ryszarda Petru. Z komunikatu wynika, że Petru widzi w sobie tego polityka, który jest w stanie przyciągnąć do "opozycji demokratycznej" elektorat Konfederacji.

Petru chce do Sejmu

"Nie będę startował do Senatu z okręgu, w którym rozgrywane są wprawdzie sprawy ważne, ale walka ma tam wyłącznie znaczenie lokalne. Oferuje mój start do Sejmu tam, gdzie będzie startował Sławomir Mentzen. Chce z nim walczyć – twarzą w twarz. Po to aby przekonać jak największą cześć obecnych wyborców Konfederacji. Wyborców, którzy są przez to ugrupowanie po prostu oszukiwani" – pisze Ryszard Petru w oświadczeniu, na które powołuje się "300 POLITYKA".

"PiS z Konfederacją idą po władzę"

"Sondaże opozycji stoją. Do wygranej potrzebna jest nowa strategia i nowe otwarcie. Dziś polską racją stanu jest wygranie z PiS i zatrzymanie Konfederacji. Partie te zawarły na naszych oczach faktyczny rozejm i idą ramię w ramię po władzę. A ja nie chcę żyć w kraju czarno-brunatnym. Walczę z Konfederacją nie dlatego, że idea liberalizmu może mieć wkrótce twarz ministra finansów Pana Mentzena" – pisze Petru w oświadczeniu.

Petru: Euro w Polsce jak najszybciej

Niedawno Petru debatował w RMF ze Sławomirem Mentzenem. Znany z licznych, niekiedy zabawnych wpadek polityk nie popełnił w około godzinnej debacie żadnej gafy, w związku z czym część mediów ogłosiła jego wielkie zwycięstwo.

Petru został także zaproszony do Polsat News, gdzie rozmawiał z Przemysławem Wiplerem. Obaj politycy zostali poproszeni o ustosunkowanie się do kwestii waluty euro. Konfederacja uważa bowiem, że konieczne jest utrzymanie w Polsce Złotego. Petru nie kryje, że ma w tym zakresie odmienne stanowisko.

– Jestem za tym, żebyśmy byli w UE jeszcze bardziej niż teraz. Chciałbym żeby Polska jak najszybciej przyjęła wspólną walutę euro, bo to jest jeszcze głębsza integracja. [Tak szybko - red.] jak to będzie tylko możliwe. Jest nowy rząd, od tego momentu mamy dwa-trzy lata, to najwcześniejszy moment.

