Putin miał zawał? Kreml: Te doniesienia wywołują u niego uśmiech

Telegramowy profil Generał SWR twierdzi, że Władimir Putin w niedzielę wieczorem doznał nagłego "zatrzymania akcji serca". "Generał SWR" to kanał na Telegramie, który rzekomo publikuje nieoficjalne informacje na temat rosyjskiego aparatu państwowego, bazując na przeciekach z Kremla. Doniesienia mają rzekomo pochodzić z bliskiego otoczenia prezydenta Rosji.

SWR twierdzi, że Putin w niedzielę wieczorem Putin miał przejść atak serca. Wieczorem polityk miał zostać znaleziony przez swoich strażników na podłodze w sypialni. Według prowadzących kanał natychmiast sprowadzono dyżurujących na miejscu lekarzy, którzy zdiagnozowali u 71-letniego Putina "zatrzymanie akcji serca".

Pieskow: Putin tylko się uśmiecha

Sprawę skomentował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. - Wszystko z nim w porządku, to kolejna fałszywka - stwierdził, pytany o stan zdrowia przywódcy Rosji.

Komentując doniesienia o tym, że Putina zastępują dublerzy, nazwał te informacje "absurdalnymi". – Należy to do kategorii absurdalnych mistyfikacji informacyjnych, nad którymi z godną pozazdroszczenia wytrwałością dyskutuje cała seria mediów. To wywołuje jedynie uśmiech - zapewnił Dmitrij Pieskow.

Zawał Putina czy medialne plotki?

Prezydent Rosji miał zostać przeniesiony do pomieszczenia, wyposażonego w sprzęt najnowszej generacji, co sprawia, że jest określany jako "oddział intensywnej terapii". Ostatecznie stan Putina miał zostać ustabilizowany.

Należy przypomnieć, że doniesienia o rzekomych poważnych dolegliwościach Putina, w tym problemach z nowotworem i zawałach, wielokrotnie pojawiały się w mediach społecznościowych od czasu rozpoczęcia przez Rosje inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku.

O problemach zdrowotnych Putina rozpisywały się m.in. brytyjskie tabloidy – "Sun" oraz "Daily Mail". Obie gazety powoływały się na maile, który autorem jest ponoć "informator rosyjskich służb bezpieczeństwa" zbliżony do Kremla. Jesienią 2022 roku donosiły, że Putin ma walczyć z chorobą Parkinsona.

Czytaj też:

Rosja skoncentrowała na Ukrainie ogromne siły. Wywiad podał liczbę żołnierzyCzytaj też:

SBU prawie wyeliminowała szefa Sztabu Generalnego Federacji Rosyjskiej