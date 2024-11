Putin: W takim przypadku użyjemy wszystkich, podkreślam, wszystkich dostępnych środków zniszczenia

– Jeśli kraj, z którym jesteśmy teraz w stanie wojny, stanie się mocarstwem nuklearnym, co zrobimy? W takim przypadku użyjemy wszystkich, chcę to podkreślić, dokładnie wszystkich środków zniszczenia dostępnych w Rosji – oznajmił Putin. – Nie pozwolimy na to. Będziemy obserwować każdy ich ruch – zaznaczył.

Polityk miał wystąpienie w ramach wizyty w Kazachstanie, gdzie udał się na posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Zbiorowego UOBZ.

W sesji Rady Bezpieczeństwa Zbiorowego, uczestniczyli polityczni liderzy Kazachstanu, Białorusi, Kirgistanu, Tadżykistanu i Rosji. Podpisano 14 dokumentów, w tym deklarację uwzględniającą zmiany w sytuacji międzynarodowej, której treść dotychczas nie została opublikowana. Dyskutowano również o wspólnych obchodach 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej nazywanej "zwycięstwem nad faszyzmem"

Putin: Ośrodki decyzyjne w Kijowie mogą stać się celem

Putin mówił także o rakietach hipersonicznych "Oresznik". Jedna z nich została użyta w reakcji na ostrzały terytorium Federacji Rosyjskiej pociskami ATACMS i Strom Shadow.

Rosyjskie wojsko jest w posiadaniu rakiet, które są odpowiednikami pocisków przekazanych dla Sił Zbrojnych Ukrainy przez Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię, przekazał Putin. – Federacja Rosyjska produkuje dziesięć razy więcej rakiet, niż wszystkie kraje NATO razem wzięte i zwiększy produkcję o jedną czwartą – mówił.

Prezydent Rosji zapowiedział, że obecnie w opracowaniu jest lista ewentualnych celów, przeciwko którym mogą zostać użyte rakiety "Oresznik". Oznajmił, że celem mogą stać się ośrodki decyzyjne w Kijowie.

Putin powiedział też, że cele, które zostały przedstawione w pierwszym dniu "operacji specjalnej" pozostają niezmienne i żadne wsparcie krajów Zachodu nie zmienią sytuacji na polu walki. Rosja żąda między innymi, aby Kijów zrezygnował z planów dołączenia Ukrainy do NATO.

Raport nt. potencjalnej broni atomowej Ukrainy

Według autorów artykułu opublikowanego w "The Times", technicznie rzecz biorąc, Ukraina mogłaby w ciągu kilku miesięcy stworzyć prostą bombę atomową. Gazeta powołuje się na raport przygotowany dla Ministerstwa Obrony Ukrainy.

Czytaj też:

Doradca Zełenskiego wyjaśnia, dlaczego Ukraina nie potrzebuje bomby atomowej