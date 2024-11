Według autorów artykułu opublikowanego w "The Times", Ukraina może w ciągu kilku miesięcy stworzyć prostą bombę atomową, jeśli Donald Trump odmówi dalszej pomocy wojskowej. Gazeta powołuje się na raport przygotowany dla Ministerstwa Obrony Ukrainy.

"Ukraina mogłaby szybko stworzyć podstawowe urządzenie z plutonu, wykorzystując technologię podobną do bomby «Fat Man» zrzuconej na Nagasaki w 1945 roku. Stworzenie prostej bomby atomowej, tak jak to zrobiły Stany Zjednoczone w ramach Projektu Manhattan, nie byłoby trudnym zadaniem 80 lat później" – stwierdzono w dokumencie.

Ukraińska bomba atomowa

Jak stwierdzają eksperci, w obliczu wojny Ukraina nie miałaby czasu na budowę i eksploatację dużych zakładów niezbędnych do wzbogacania uranu. Kijów byłby zmuszony polegać na wykorzystaniu plutonu wydobywanego z wypalonych prętów paliwowych usuwanych z ukraińskich reaktorów jądrowych. Ukraina nadal kontroluje dziewięć działających reaktorów i ma duże doświadczenie nuklearne, pomimo rezygnacji z trzeciego co do wielkości arsenału nuklearnego na świecie w 1996 roku.

"Ilość plutonu reaktorowego dostępnego na Ukrainie można oszacować na siedem ton. Do stworzenia znaczącego arsenału broni nuklearnej potrzeba znacznie mniej tego materiału. Dostępny dla Kijowa pluton wystarczy na setki głowic bojowych o mocy taktycznej kilku kiloton".

– To wystarczyłoby, aby zniszczyć całą rosyjską bazę lotniczą lub skoncentrowane obiekty wojskowe, przemysłowe czy logistyczne. Dokładna siła ładunku nuklearnego będzie nieprzewidywalna, ponieważ będzie on wykorzystywał różne izotopy plutonu – powiedział autor raportu Oleksij Yizhak, który jest kierownikiem wydziału Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych Ukrainy, państwowego ośrodka badawczego pełniącego funkcję organu doradczego administracji prezydenta oraz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy.

Jak stwierdzono w raporcie, "pluton będzie musiał zostać zdetonowany przy użyciu złożonego, konwencjonalnego materiału wybuchowego. Eksplozja musi nastąpić jednocześnie z falą detonacyjną o dużej prędkości na całej powierzchni kuli plutonu”. Autorzy raportu wskazują, że technologia jest złożona, ale leży w kompetencjach Ukrainy.

Wyścig z czasem

Zachodni eksperci uważają, że opracowanie broni nuklearnej i odpowiedniego pojazdu transportowego zajmie Ukrainie co najmniej pięć lat, ale Walentyn Badrak, dyrektor Centrum Armii, upiera się, że Ukraina opracuje własne rakiety balistyczne w niecały rok.

– Za sześć miesięcy Ukraina będzie mogła pokazać, że potrafi stworzyć rakiety balistyczne dalekiego zasięgu: będziemy mieli rakiety o zasięgu 1000 km – powiedział ekspert.

Analitycy twierdzą, że jeśli Stany Zjednoczone opuszczą Ukrainę, Wielka Brytania mogłaby wypełnić swoje zobowiązania w zakresie bezpieczeństwa wynikające z memorandum budapeszteńskiego, pomagając Ukrainie w opracowaniu nuklearnego środka odstraszającego.

Czytaj też:

Wojska NATO na Ukrainie? "Gdyby Rosjanie nie mieli broni jądrowej"Czytaj też:

Sondaż: Tylu Ukraińców jest gotowych oddać terytorium za pokój