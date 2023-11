"Popatrzcie co TVN serwuje w Święto Niepodległości". Szokujące nagranie

Wiśniewska została zaproszona do komentowania Marszu Niepodległości, który jak co roku przeszedł ulicami Warszawy. Przy okazji jednak redaktor naczelna portalu KrytykaPolityczna.pl zaczęła krytykować pojęcie narodu.

– Naród, naród, naród. Dzisiaj w Polsce? Kiedy tak wiele narodów tutaj mieszka? Kiedy tak wiele narodów tutaj mieszka? Kiedy za naszą granicą o niepodległość walczą Ukraińcy? Gadanie ciągle o narodzie powinno być zastąpione przez społeczeństwo, przez wspólnotę… – stwierdziła w TVN24.

Jaki: Ludziom TVN naród się źle kojarzy

Nietypowe wystąpienie Wiśniewskiej w najważniejsze święto patriotyczne w Polsce postanowił skomentować europoseł Patryk Jaki.

– Naród polski ludziom w TVN po prostu źle się kojarzy. Chciałem przypomnieć, że Święto Niepodległości to święto narodowe. Piłsudski, Dmowski, Paderewski, Witos byli obywatelami narodu polskiego i byli z tego bardzo dumni – stwierdził polityk Suwerennej Polski.

– Co więcej stworzyli potem państwo, które było najbardziej otwarte i tolerancyjne dla innych społeczeństw. Dlatego m.in. schronienie znaleźli tutaj Żydzi – mówił Patryk Jaki. – Swoją drogą ciekawe jest to, że naród ukraiński dla pani w TVN się dobrze kojarzy, a polski źle – dodał polityk.

Marsz Niepodległości: Jeszcze Polska nie zginęła!

11 listopada po raz 14. ulicami Warszawy przeszedł Marsz Niepodległości. W tym roku zgromadzenie odbyło się pod hasłem "Jeszcze Polska nie zginęła!". Marsz zakończył się przemówieniami i koncertami na błoniach Stadionu PGE Narodowego.

– Każdy z nas dzisiaj musi podejmować aktywność, działania, by niepodległości nie utracić. Rosja toczy brutalną wojnę na Ukrainie. Wiemy doskonale, że Rosja rości sobie prawa także do państwa polskiego. Nie ma na to naszej zgody! Widzimy zagrożenie z Zachodu. Widzimy, że Unia Europejska dąży coraz agresywniej do federalizacji. A to oznacza likwidację państw narodowych. Oznacza utratę suwerenności – powiedział podczas zgromadzenia prezes Stowarzyszenia "Marsz Niepodległości" Bartosz Malewski. – Mówimy tym zakusom głośne "nie" – dodał.

