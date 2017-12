Prezydent chce dymisji Macierewicza? Kulisy wizyty w Kuwejcie

Źródło z otoczenia głowy państwa przekazało gazecie, że Antoni Macierewicz chciał zablokować wylot ekipy Andrzeja Dudy do Kuwejtu na wigilię z polskimi żołnierzami. – Dużo nie brakowało, a do Kuwejtu nie polecieliby funkcjonariusze BOR, by przygotować wizytę. MON nie chciało dać innego samolotu, kiedy okazało się, że hercules jest zepsuty – twierdzi osoba bliska prezydentowi.

Jak zaznacza "Super Express", do wizyty prezydenta w Zatoce Perskiej jednak doszło, ale zamieszanie z samolotem na pewno nie pomogło napiętym stosunkom między Dudą a Macierewiczem. W tle są jeszcze rozgrywki personalne oraz walka Pałacu Prezydenckiego i MON o wpływy w armii.

Niewymieniony z nazwiska ważny polityk PiS powiedział dziennikowi, że dymisja ministra obrony to nic pewnego. – Wygląda na to, że prezes (Jarosław Kaczyński – red.) woli kontrolować konflikt prezydenta z szefem MON, niż sam zostać wrogiem Macierewicza – stwierdził. Gazeta zaznacza, że według ostatniego sondażu dla "Faktów" TVN odwołania szefa MON chce 59 proc. badanych. Jednak liczba zwolenników dymisji ministra spada.