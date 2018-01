Schulz znów grozi Polsce ws. uchodźców. Gliński: My się tym nie przejmujemy

Nie przejmujemy się tym, co mówi Martin Schulz. On ma własne problemy – oświadczył w TVP Info wicepremier Piotr Gliński. Szef SPD zagroził, że Niemcy ograniczą swoje wpłaty do przyszłego budżetu unijnego, jeżeli takie kraje jak Węgry i Polska nie pomogą w rozwiązaniu kryzysu migracyjnego.