Święcicki: Mordowaliśmy, tylko nie zakładaliśmy obozów śmierci

Pomiędzy gośćmi programu rozpętała się gorąca dyskusja. Emocjonalne wypowiedzi padły też ze strony prowadzącego program dziennikarza.

Jako przykład tego, że Polacy mordowali Żydów Święcicki podawał Jedwabne. Polityk zapytał też Jakubiaka, czy zna rodzinę Ulmów. – Polski policjant na nich doniósł, to nie jest mianownik dla Rzeczpospolitej – odparł poseł Kukiz'15. – A ilu takich donosiło? – dopytywał Święcicki.

– A może tysiąc i co to zmienia? Dlaczego pan użył wcześniej sformułowania - "ocalało" mówiąc o Żydach? Nie, oni "zostali ocaleni", sami nie daliby rady przez pięć lat przeżyć, to Polacy musieli ich uratować – tłumaczył Jakubiak.

Temperaturę tej dyskusji najlepiej oddaje jednak poniższe nagranie: