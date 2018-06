PiS straci wyborców po odejściu Kaczyńskiego? Nic z tych rzeczy

Jak podkreśla gazeta, od pewnego czasu trwają spekulacje, że prezes PiS odda stery w partii ministrowi Joachimowi Brudzińskiemu i premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, a sam ze względu na wiek i problemy z kolanem usunie się w cień.

Ważni politycy partii rządzącej od samego początku dementują te informacje. "Super Express" ustalił, że plotkami o odejściu z funkcji prezesa i ilością intryg jest mocno poirytowany sam Kaczyński.

– Przekaz prezesa ma być taki, że tylko on rządzi w PiS. A wszyscy, którzy rozpuszczają plotki o jego odejściu, srogo tego pożałują. Dla kogoś może zabraknąć miejsca na liście do europarlamentu albo do Sejmu... – cytuje swojego informatora "SE".

Czytaj także:

"Rz": Czy Andrzej Duda łamie konstytucję?