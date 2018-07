Rząd i parlament tylko dla Polaków? Senat zajął się petycją

Gazeta pisze, że senacka komisja praw człowieka, praworządności i petycji rozpatrywała w zeszłym tygodniu petycję Stowarzyszenia Interesu Społecznego Wieczyste. Organizacja zgłosiła dwa nowe rozwiązania prawne – czytamy na łamach dziennika.

Pierwsze to dodanie do ustawy o obywatelstwie przepisu mówiącego, że "funkcję publiczną może pełnić osoba posiadająca wyłącznie polskie obywatelstwo". Drugi pomysł stowarzyszenia to utrata obywatelstwa polskiego w przypadku objęcia funkcji publicznej przez osobę posiadającą więcej obywatelstw.

"Rz" zwraca uwagę, że drugi postulat został przez komisję uznany za zbyt radykalny i odrzucony, ale pierwszy spotkał się z zainteresowaniem. Jeden z senatorów PiS, Andrzej Mioduszewski, zwrócił się do rządu z prośbą o informację, ilu ministrów, senatorów i posłów ma podwójne obywatelstwo.