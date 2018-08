Kukiz: Prezydent jest skłonny zawetować ordynację do europarlamentu

W poniedziałek w Pałacu Prezydenckim zorganizowano spotkanie w sprawie zmian w ordynacji wyborczej do PE, które pod koniec lipca przyjął parlament. W rozmowach z Andrzejem Dudą brali udział przedstawiciele Kukiz'15, PSL, Partii Razem oraz Prawicy Rzeczypospolitej.

– Ta ordynacja wyborcza powoduje, że w niektórych okręgach, w niektórych rejonach Polski próg frekwencyjny wynosiłby około 20 procent. To wyklucza absolutnie wszystkie pozostałe ugrupowania – mówił w TVN24 Paweł Kukiz.

W jego ocenie prezydent jest "raczej skłonny zawetować tę ustawę". – Z tego co wiem, swoją decyzję ogłosi dopiero za dwa, trzy dni – stwierdził polityk.

– Tu się liczy przede wszystkim partykularny interes, a nie dobro wspólne, czy to w przypadku Prawa i Sprawiedliwości, czy to w przypadku Platformy Obywatelskiej. To nie jest walka o dobro obywatela, tylko walka o spółki skarbu państwa i to jest rzecz dla mnie oczywista – przekonywał Kukiz.

