"Ordynarne kłamstwo". Neumann odpowiada Morawieckiemu

Polityk odniósł się na łamach gazety do niedzielnego wystąpienia premiera Mateusza Morawieckiego w Sandomierzu, który mówił, że jeśli opozycja dojdzie do władzy, to zlikwiduje 500 plus. – Morawiecki opowiada brednie – stwierdził Neumann.

Szef klubu PO przekonywał, że twierdzenie premiera o cofnięciu 500 zł na dziecko to "ordynarne kłamstwo". – Odkąd 500 plus weszło w życie, mówimy o tym, że to nie jest program, który można zlikwidować. Trzeba go zmienić, żeby był sprawiedliwy. Aby tak się stało, musi obejmować także pierwsze dziecko – stwierdził.

Neumann był też pytany, jak w sprawie 500 plus Platforma pogodzi swoje stanowisko z Nowoczesną, która chce likwidacji programu. – Na tym to polega, że każdy ma swoje poglądy. Na dziś Nowoczesna nie ma decydującego zdania w tej sprawie – oświadczył polityk PO w rozmowie z "Super Expressem".