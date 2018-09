"Tusk wygrałby miażdżąco". Giertych zapowiada klęskę wyborczą Dudy

– Jako obywatel bardzo bym sobie tego życzył, żeby Donald Tusk wrócił i startował w wyborach prezydenckich. Jestem przekonany, że wygrałby z Andrzejem Dudą miażdżąco. Mam nadzieję, że taki scenariusz będzie i się zrealizuje – przekonywał Giertych w Polsat News.

Były wicepremier podkreślił, że "jest to jego stanowisko jako obywatela, a nie pełnomocnika Donalda Tuska". – Myślę, że czas decyzji będzie na pewno nie w tym roku – zaznaczył.

Giertych mówił też, że obserwuje "serię katastrofalnych porażek prezydenta Dudy". – Odejście rzecznika prasowego, wpadka z politycznym wykorzystaniem kościoła św. Brygidy, wygwizdanie uczniów liceum, fatalna eskapada do Australii, z której nic nie wyszło – wymieniał.

Zdaniem mecenasa "sypie się cała ekipa Andrzeja Dudy". – Nikt nie chce być w gronie osób, które zmierzają szybkim krokiem do klęski wyborczej i odpowiedzialności, przynajmniej politycznej, za to, co zrobił Andrzej Duda w ciągu czterech lat – przekonywał.