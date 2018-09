Premier do opozycji: Więcej uśmiechu, mniej skarżenia na Polskę

Szef rządu był pytany, jak ocenia stan opozycji w Polsce. – Nasz program to Polska, program opozycji to anty-PiS. Słabo to wygląda. Mniej awantury, więcej współpracy! – odpowiedział.

– Życzę jej (opozycji – red.) więcej uśmiechu, a mniej zaciętości. Mniej jeżdżenia do obcych stolic na skargę na Polskę. To przypomina bardzo niedobre czasy. I chciałbym też bardzo, żeby myślała o ciekawych, wartościowych rozwiązaniach dla Polski – stwierdził Morawiecki.

Premier oświadczył, że podczas unijnego szczytu w Salzburgu podtrzymał stanowisko naszego kraju co do braku zgody na przyjmowanie migrantów. – Naszą decyzję o nieprzyjmowaniu uchodźców opieramy na zasadzie myślenia w kategoriach państwa suwerennego i przede wszystkim bezpieczeństwa Polaków – podkreślił.

Pytany o spotkanie z prof. Małgorzatą Gersdorf, Morawiecki po raz kolejny nie chciał zdradzić żadnych szczegółów tej rozmowy. – Niczego powiedzieć nie mogę – zaznaczył.

Dodał, że reforma wymiary sprawiedliwości jest kontynuowana, bo sądy wymagają naprawy. – Nie może być w Polsce tak, że emeryt, który ukradnie batoniki w sklepie, jest karany, a bandyta, który ukradnie miliony, śmieje się państwu polskiemu w twarz. A za najcięższe zbrodnie, morderstwa i okrucieństwa kary powinny być wyższe – ocenił premier.