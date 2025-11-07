Poseł KO starł się z dziennikarzem Republiki. "Naprawdę, nie mam pieniędzy"

W czwartek Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych zarekomendowała uchylenie immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze. Polityk przebywa obecnie na Węgrzech i, jak przyznał, miał właśnie wracać do kraju, ale w obecnych okolicznościach na razie tego nie zrobi.

Sprawa budzi duże emocje i jest szeroko komentowana. O sytuację Ziobry pytał Witolda Zembaczyńskiego reporter TV Republika. Odpowiedź posła KO była jednak dość nietypowa. Polityk najpierw zasugerował, że pracownik Republiki nie jest "prawdziwym" dziennikarzem, a następnie stwierdził, że... nie ma pieniędzy.

– Przepraszam, ja rozmawiam z dziennikarzami. Rozmawiam z mediami, na które nie trzeba wpłacać pieniędzy, żeby je oglądać. Nie pomogę. Naprawdę, nie mam pieniędzy przy sobie. Nie wpłacajcie nic, bo każda złotówka to jest po prostu finansowanie ścieków - mówił Witold Zembaczyński. Całe zdarzenie zarejestrowała kamera Wirtualnej Polski.

Poseł KO najprawdopodobniej swoimi słowami nawiązywał do kolejnych zbiórek, jakie wśród widzów organizuje Telewizja Republika.

Milionowe inwestycje TV Republika

Od końca stycznia do 23 lipca TV Republika prowadziła zbiórkę 5,5 mln zł na wóz transmisyjny. Stacja zastrzegała, że zamiast jednego pojazdu do dużych realizacji telewizyjnych, kupi więcej mniejszych, które będą bardziej mobilne.

"Zgodnie z obietnicą dokonaliśmy dzisiaj zakupu platformy pod wóz transmisyjny. Jesteśmy w także trakcie procesu zakupu dwóch kolejnych. Będą tworzyły dwa zestawy z których każdy osobno będzie mógł działać samodzielnie. Dokonaliśmy takiego wyboru łącząc takie funkcje jak mobilność wozów i bezpieczeństwo czyli zdolność do zastępowania zleconych zadań. Teraz rozpoczynamy proces doposażania wozów. Część sprzętu już zakupiliśmy reszta jest w fazie projektów i zbierania ofert" – poinformował w mediach społecznościowych szef stacji Tomasz Sakiewicz.

