Republika czy TVN24? Ten program informacyjny najczęściej wybierają Polacy

Telewizja Republika była w marcu najchętniej oglądanym kanałem informacyjnym w Polsce — wynika z danych opublikowanych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Zestawienie przygotowano na podstawie wskaźnika AMR, czyli średniej oglądalności minutowej, odnoszącej się do liczby widzów śledzących konkretną audycję lub program telewizyjny.

Republika wyprzedziła TVN24

Na pierwszym miejscu znalazła się Telewizja Republika z wynikiem 299 375 widzów. Tuż za nią uplasowała się TVN24, którą oglądało średnio 285 835 osób. Rywalizacja o pozycję jest wyjątkowo wyrównana, a różnica między obiema stacjami wyniosła niespełna 14 tys. widzów.

Na trzecim miejscu znalazło się TVP Info z wynikiem 104 921 widzów, a więc ze znaczną stratą do dwóch czołowych graczy. Kolejne miejsca zajęły wPolsce24 — 94 597 widzów oraz Polsat News — 72 473 widzów.

Dalsza część zestawienia pokazuje już wyraźnie niższe wyniki. Wydarzenia 24 osiągnęły 54 311 widzów, TVN24 BiS — 25 935, Polsat News Polityka — 5 959, Polsat News 2 — 3 768, a Biznes24 — 592 widzów.

Źródłem danych jest raport KRRiT oparty na badaniu Nielsen Media Research.

Problemy telewizji Sakiewicza. Rząd domaga się milionów zł

Tymczasem Kancelaria Premiera zażądała zwrotu dotacji od Fundacji Niezależne Media. Chodzi o ponad 5,7 mln zł, które w przeszłości przekazano na realizację projektu "Akademia Demokracji", w ramach którego szkolono mężów zaufania na czas wyborów.

Program był ponadto skierowany do członków komisji wyborczych, obserwatorów społecznych, działaczy i liderów lokalnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, osób zainteresowanych aktywnym udziałem w życiu publicznym i kontrolą procesów demokratycznych.

Obecnie KPRM twierdzi, że dotacja była nienależna, gdyż sam projekt nie mieścił się w celach statutowych Fundacji. Fundacja zapowiada dalszą walkę w celu ochrony swych praw, a obecnie rozpoczęła w tym celu zbiórkę pieniędzy.

