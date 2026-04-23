"Na własne ryzyko". Proizraelski kongresmen odradza pomaganie Iranowi

Reżim teherański zablokował cieśninę Ormuz na początku marca w odwecie za amerykańsko-izraelskie ataki. Po fiasku amerykańsko-irańskich negocjacji pokojowych w Pakistanie, Trump ogłosił całkowitą blokadę morską Iranu. W nocy z wtorku na środę minęło dwutygodniowe zawieszenie broni, które prezydent USA przedłużył na czas nieokreślony, zapowiadając jednocześnie utrzymanie blokady irańskich portów.

Znany z bardzo ostrej postawy antyirańskiej i poparcia Izraela wieloletni kongresmen przekazał, że rozmawiał w środę z prezydentem Donaldem Trumpem i sekretarzem wojny Pete’em Hegsethem.

Graham: Blokada morska bardzo mądra

"Odbyłem bardzo dobrą rozmowę z prezydentem i sekretarzem Pete'em Hegsethem na temat dalszych działań w konflikcie z Iranem. Uważam, że decyzja prezydenta o pozostawieniu blokady jest bardzo mądra. Ma ona silny wpływ na zdolność Iranu do pozostania największym państwem sponsorującym terroryzm – co najwyraźniej jest dla niego celem. Oczekuję nie tylko, że ta blokada pozostanie w mocy, dopóki Iran nie wykaże zdecydowania o zmianie swojego postępowania, ale spodziewam się, że blokada będzie się nasilać i wkrótce może stać się globalna" – napisał Graham w poście na platformie X.

"Robicie to na własne ryzyko"

Polityk zagroził chętnym do udzielania Iranowi pomocy. "Do tych, którzy pomagają lub rozważają pomoc irańskiemu reżimowi w dystrybucji ropy naftowej, która stanowi źródło finansowania terroryzmu, robicie to na własne ryzyko. Gratulacje dla prezydenta Trumpa i jego zespołu. To najlepsza szansa od 1979 roku na zmianę zachowania reżimu i mam nadzieję, że uda się to osiągnąć poprzez dyplomację" – dodał senator.

Przypomnijmy, że tym strategicznym szlakiem morskim, jakim jest Cieśnina Ormuz z Zatoki Perskiej przechodzi ok. 20 proc. światowego zapotrzebowania na ropę i 30 proc. eksportu gazu skroplonego (LNG).

