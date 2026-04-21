Wielomski rozwija hipotezę, dlaczego Kaczyński stał się dla Trumpa kłopotliwy

Politolog i historyk idei rozwinął na kanale "Do Rzeczy" swoją hipotezę, że prezes PiS Jarosław Kaczyński stał się kłopotliwy, a wręcz problematyczny dla Waszyngtonu, ponieważ wyraźnie stawia na USA i Donalda Trumpa, a jednocześnie prowadzi sprzeczną z obecnym amerykańskim projektem politykę.

Wielomski: Kaczyński zorientowany na Trumpa, ale uprawia sprzeczną z nim politykę

W ocenie Wielomskiego Jarosław Kaczyński albo nie rozumie, albo nie dostrzega lub wypiera ze świadomości zmiany światowego układu sił, w których Amerykanie potrzebują jak najlepszych stosunków z Rosją, ponieważ toczą hegemoniczną rywalizację z Chinami.

– Ja to widzę w ten sposób. Jarosław Kaczyński i jego najbliższe otoczenie jest zorientowane absolutnie na Stany Zjednoczone i Donalda Trumpa, kompletnie nie rozumiejąc polityki Donalda Trumpa – ocenił komentator polityczny.

– W ich przekonaniu Donald Trump jest wojującym rusofobem, który jeszcze nie zrozumiał, że Władimir Putin jest z KGB, ale wcześniej czy później to się stanie i będzie czempionem walki z Federacją Rosyjską. Nie rozumieją tego, że Trump w tej chwili prowadzi bardzo ostre negocjacje z Federacją Rosyjską o podziałach linii wpływów – powiedział Wielomski.

USA chcą się dogadać z Rosją, bo rywalizują z Chinami

Jego zdaniem Jarosław Kaczyński nie dostrzega nie tylko tego, ale "chyba jeszcze nie dostrzegł", że dla USA głównym wrogiem jest współcześnie nie Rosja, tylko Chiny.

– Myślę, że Jarosławowi Kaczyńskiemu albo nikt nie wytłumaczył, a sam nie zrozumiał, albo nie zrozumiał teorii tak zwanego odwróconego Kissingera, czyli przekonania panującego w Białym Domu i Departamencie Stanu, że trzeba z Rosją się jakoś tam dogadać po to, żeby ją odciągnąć od Chin, bo to jest wróg Stanów Zjednoczonych – powiedział Wielomski.

– Tymczasem Jarosław Kaczyński cały czas gra na konfrontacji z Federacją Rosyjską, licząc na to, że będzie forpocztą Amerykanów tutaj. Zresztą nie on jeden, bo również całe jego otoczenie i niestety również prezydent się w to włącza – ocenił politolog.

Jak dodał, skoro Kaczyński opowiada się za Trumpem, a jednocześnie wciąż pozostaje w mentalności zimnowojennej i uprawia politykę wobec Rosji tak, jakby Trumpa w ogóle nie było, to dla Amerykanów wobec ich aktualnych strategicznych celów jest sprzymierzeńcem kłopotliwym. – Z tego punktu widzenia Jarosław Kaczyński stał się swego rodzaju reakcjonistą, który nie rozumie współczesnego świata – ocenił gość kanału "Do Rzeczy".

Zmiany na arenie międzynarodowej. Co na to Morawiecki? Opinia Wielomskiego

W dalszej części programu Wielomski mówił w tym kontekście o działalności Mateusza Morawieckiego, który w jego ocenie znacznie lepiej niż prezes Kaczyński rozumie zmiany, jakie zachodzą właśnie na arenie międzynarodowej i zaczyna orientować się na inne środowiska polityczno-finansowe w Stanach Zjednoczonych, prawdopodobnie słusznie zakładając, że Partia Republikańska będzie miała poważny kłopot, by jej kandydat wygrał wybory prezydenckie w 2028 roku.

Jeśli Republikanie przegrają, a Demokraci wygrają, przestanie być realizowany obecny trumpowski projekt imperialistyczny i nastąpi powrót do projektu globalistycznego z Sorosem, większym wpływem Wall Street i całą resztą jego składników. Zdaniem profesora, jeśli hipoteza ta jest trafna, to potencjalne przyszłe przedsięwzięcie Morawieckiego mogłoby też liczyć na wsparcie międzynarodowych inwestorów.

