Poważne problemy telewizji Sakiewicza. Rząd domaga się milionów zł

Chodzi o ponad 5,7 mln zł, które w przeszłości przekazano na realizację projektu "Akademia Demokracji", w ramach którego szkolono mężów zaufania na czas wyborów. Program był ponadto skierowany do członków komisji wyborczych, obserwatorów społecznych, działaczy i liderów lokalnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, osób zainteresowanych aktywnym udziałem w życiu publicznym i kontrolą procesów demokratycznych.

Fundacja w oficjalnym komunikacie poinformowała, że projekt zakładał "przeszkolenie 2,5 tys. uczestników, a w rezultacie przeszkolonych zostało ponad 5 tys. osób. Otrzymane od KPRM środki zostały wydatkowane zgodnie z umową i prawidłowo rozliczone".

Ponadto Fundacja podkreśla, że sama Kancelaria Premiera w grudniu 2023 roku formalnie zatwierdziła sprawozdanie końcowe projektu, potwierdzając, że dotacja została wykorzystana zgodnie z prawem.

Obecnie KPRM twierdzi, że dotacja była nienależna, gdyż sam projekt nie mieścił się w celach statutowych Fundacji. Fundacja zapowiada dalszą walkę w celu ochrony swych praw, a obecnie rozpoczęła w tym celu zbiórkę pieniędzy.

Telewizja Republika twierdzi, że ma do czynienia z "atakiem rządu", a cała sprawa to "rządowe represje wolności słowa".

Problem z wypłatami w Telewizji Republika?

Tymczasem, jak donoszą Wirtualne Media, wśród pracowników Republiki coraz częściej pojawiają się sygnały o problemach finansowych. Jeden z dziennikarzy, proszący o zachowanie anonimowości, przyznaje w rozmowie z serwisem, że sytuacja jest bardzo trudna. Jak twierdzi, od grudnia nie otrzymał żadnego wynagrodzenia, a podobne doświadczenia mają także inni pracownicy.

– Nie będę ściemniał, jest dramat. Nie otrzymałem ani złotówki od grudnia i z tego, co wiem, to wielu ludzi jest w takiej sytuacji. Wpłaty ze zbiórek na stację są chyba nieregularne – mówi źródło Wirtualnemedia.pl.

W ostatnich dniach Łukasz Jankowski, który zakończył współpracę z TV Republika, poinformował, że będzie miał program w konkurencyjnej wPolsce24. Przepływ kadr między mediami odbywa się jednak w obie strony. Pod koniec 2024 roku do Telewizji Republika dołączył Jakub Maciejewski, który przez wiele lat współpracował z mediami związanymi z Fratrią. Natomiast w grudniu 2025 roku współpracę z Republiką rozpoczął dziennikarz sportowy Łukasz Ciona, mający doświadczenie m.in. w Kanale Sportowym, TVP oraz wPolsce24.

Sikorski drwi z telewizji Republika. Jest odpowiedź Sakiewicza

