Sikorski drwi z telewizji Republika. Jest odpowiedź Sakiewicza

Dziennikarze Republiki byli obecni na konferencji CPAC (wydarzeniu gromadzącym konserwatywnych polityków). Relację prowadzili Michał Rachoń, Tomasz Sakiewicz oraz Jarosław Olechowski.

W pewnym momencie Republika wyemitowała pasek "Gwiazdy Republiki na CPAC w Dallas". Sytuację natychmiast wyśmiał szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski.

"Jakie media, takie gwiazdy" – zadrwił minister we wpisie zamieszczonym na platformie X.

Do jego słów odniósł się szef Republiki Tomasz Sakiewicz.

"Nie mogę odpowiedzieć panu ministrowi na jego profilu, bo ze strachu mnie zablokował. Bardzo tym razem nam brakowało jego zdjęć na schodach do sali konferencyjnej CPAC. Czemu pan nie próbował? Może by jednak wpuścili. ps. W Teksasie narkotyki są ciągle nielegalne ale to na pewno nie ma nic wspólnego z tym o czym tu dyskutujemy. Chociaż niektórzy po nich nie takie gwiazdy widzą…" – napisał Sakiewicz na platformie X.

Problem z wypłatami w Telewizji Republika?

Jak donoszą Wirtualne Media, wśród pracowników Republiki coraz częściej pojawiają się sygnały o problemach finansowych. Jeden z dziennikarzy, proszący o zachowanie anonimowości, przyznaje w rozmowie z serwisem, że sytuacja jest bardzo trudna. Jak twierdzi, od grudnia nie otrzymał żadnego wynagrodzenia, a podobne doświadczenia mają także inni pracownicy.

– Nie będę ściemniał, jest dramat. Nie otrzymałem ani złotówki od grudnia i z tego, co wiem, to wielu ludzi jest w takiej sytuacji. Wpłaty ze zbiórek na stację są chyba nieregularne – mówi źródło Wirtualnemedia.pl.

W ostatnich dniach Łukasz Jankowski, który zakończył współpracę z TV Republika, poinformował, że będzie miał program w konkurencyjnej wPolsce24. Przepływ kadr między mediami odbywa się jednak w obie strony. Pod koniec 2024 roku do Telewizji Republika dołączył Jakub Maciejewski, który przez wiele lat współpracował z mediami związanymi z Fratrią. Natomiast w grudniu 2025 roku współpracę z Republiką rozpoczął dziennikarz sportowy Łukasz Ciona, mający doświadczenie m.in. w Kanale Sportowym, TVP oraz wPolsce24.

