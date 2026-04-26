"Jak u nas, banda złodziei i hipokrytów". Sikorski o doniesieniach z Węgier

"Węgierski «obóz patriotyczny» też wywozi majątek i ucieka za granicę. Jak u nas, banda złodziei i hipokrytów" – napisał Sikorski w serwisie X.

Magyar: Oligarchowie uciekają z kraju

Szef polskiej dyplomacji odniósł się w ten sposób do informacji podanych przez przyszłego premiera Węgier Petera Magyara o tym, że oligarchowie powiązani z Viktorem Orbanem wyprowadzają z kraju dziesiątki miliardów forintów. Zdaniem lidera Tiszy, środki mają trafiać na konta m.in. w USA, Urugwaju i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

"Mam świadomość, że węgierska Krajowa Administracja Podatkowa i Celna (NAV) na podstawie doniesień od banków zawiesiła kilka wysokowartościowych przelewów powiązanych z kręgiem Antala Rogana (szefa gabinetu Orbana) z podejrzeniem prania pieniędzy. Wzywam kierownictwo NAV do natychmiastowego zamrożenia tych skradzionych funduszy" – napisał Magyar na portalu społecznościowym.

"Mam również świadomość, że oligarchowie powiązani z Orbanem zaczęli sprzedawać TV2 i inne media poniżej wartości rynkowej, w tym flagowy propagandowy projekt powiązany z Roganem, Lounge Event Kft" – czytamy we wpisie.

"Doszły mnie również informacje, że kilka rodzin oligarchicznych już opuściło kraj, a rodzina Meszarosów (jedna z najbogatszych rodzin na Węgrzech) ma w najbliższych dniach udać się do Dubaju. Według doniesień, kilka wpływowych rodzin oligarchicznych wycofało już swoje dzieci ze szkół i organizuje zaufany personel ochronny na czas wyjazdu" – wskazał Magyar.

Tisza przejmuje władzę na Węgrzech, Orban rezygnuje z mandatu

W wyniku wyborów parlamentarnych, które odbyły się 12 kwietnia, Tisza zdobyła 141 ze 199 miejsc w parlamencie. Magyar obejmie urząd premiera 9 maja i, mając większość konstytucyjną, będzie mógł dokonywać szerokich zmian prawnych i personalnych.

Ustępujący premier Węgier Viktor Orban ogłosił w sobotę (25 kwietnia), że rezygnuje z mandatu i nie będzie zasiadał w nowym parlamencie.

