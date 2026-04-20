Czarnek uderza w Sikorskiego. "Może pan tego nie przeczytać, bo mnie pan zablokował"

Przemysław Czarnek, wiceprezes PiS i kandydat tej partii na premiera, w poniedziałek zorganizował konferencję prasową przed Fabryką Broni "Łucznik" w Radomiu.

Fatalna sytuacja w "Łuczniku". Czarnek bije na alarm

Portal Obronny informował w ubiegłym tygodniu, że pomimo rozwoju w ostatnich latach nowych zdolności i inwestycji, radomska Fabryka Broni "Łucznik", która jest częścią PGZ, ma mieć problem z brakiem nowych zamówień ze strony MON (przede wszystkim chodzi o karabinki GROT A3), co w konsekwencji może doprowadzić do utraty stanowisk przez wielu pracowników.

– Na przeżycie "Łucznika" potrzeba rocznie zamówień na 40 tys. sztuk karabinków Grot. Dlaczego z 20 mld, które zostały w 2024 i 2025 nie złożono zamówienia? Dlaczego zostawia się polskie firmy i polski przemysł? To jest obraz nędzy i rozpaczy polskiego przemysłu. Załoga Łucznika nie jest w stanie zrozumieć postępowania tego rządu w sytuacji, kiedy mamy nowoczesne metody produkowania nie tylko dla polskiej armii. Jeśli ktoś mówi, że za wszystko winę ponosi SAFE i jego brak to u marszałka Czarzastego leży projekt "SAFE 0 proc.". Dzisiaj jak na dłoni widać tutaj brak działania państwa na rzecz polskiego przemysłu i za ten brak działań odpowie ta ekipa. Żądamy natychmiastowych zamówień dla polskiego "Łucznika" – mówił Przemysław Czarnek.

Sikorski zarzuca PiS, że są "bezczelnymi hipokrytami"

Na słowa wiceprezesa PiS zareagował wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski.

"Co za bezczelni hipokryci. Było nie głosować za zablokowaniem SAFE" – napisał na platformie X.

Czarnek odpowiada Sikorskiemu

Radosławowi Sikorskiemu odpowiedział Przemysław Czarnek.

"Bez SAFE rząd PiS zrealizował zamówienia z Fabryki Broni na ponad 2 mld zł. Wy nie wydaliście 20 mld zł z budżetu na obronność – te pieniądze też mogły trafić do Radomia" – napisał na platformie X.

Kandydat PiS na premiera dodał, ze "usprawiedliwianie opóźnień w modernizacji armii, tym że nie zaciągnęliście pożyczki z Brukseli, obraża nie tylko inteligencję Polaków, ale i honor żołnierzy, którzy czekają na konkrety".

"Brakuje Wam pieniędzy na armię? Przestańcie wstrzymywać prezydencki projekt SAFE 0%! Może pan tego nie przeczytać, bo mnie pan zablokował, ale opinia publiczna powinna to zobaczyć" – napisał wiceprezes PiS.

