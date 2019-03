Środa uderza w Kaczyńskiego i Kościół. Fala ostrych komentarzy

Znana feministka prof. Magdalena Środa w ostrych słowach skrytykowała stanowisko PiS w sprawie praw LGBT. Chodzi o nową politykę władz Warszawy wobec mniejszości seksualnych i wdrażaną edukację seksualną. Wytknęła też partii rządzącej relacje z Kościołem.

„Poziom cynizmu i podłości na jaki wspiął się Kaczyński jest naprawdę godny podziwu. Wyciągnął z szafy swojego dawnego straszaka, jakim był gej i wrzucił go do boju w miejsce uchodźcy. Satrapa Kaczyński ma co najmniej trzy cele; wygrać wybory nie tylko rozdając pieniądze ale i strasząc (gej groźniejszy niż uchodźca terrorysta; ten drugi gwałci nasze kobiety, ale ten pierwszy zagraża naszym dzieciom), pod drugie przykryć kościelne afery z pedofilią (teraz to nie ksiądz wykorzystuje dzieci ale świecki gej). Po trzecie pogłębić w Polsce ten straszny kult świętej rodziny, która jest nietykalna nawet wtedy gdy jest pełna przemocy. Chciałoby by się krzyknąć Kaczyński pokaż swoją rodzinę byśmy wiedzieli o czym mówisz! Ale tu nie o rodzinę chodzi, chodzi o wybory! Wygrać je na kłamstwach, manipulacjach, cynizmie, szczuciu - oto cel PiS. Wygrać je za wszelką cenę. Nawet piekła. Teraz padło na geja, ale nie w sutannie. Zepsuty, skorumpowany, niemoralny Kościół złapał kolejne koło ratunkowe od usłużnej władzy. Ręka rękę myje. Odwdzięczy się za to serią kazań, gdzie będzie potępiał to, co w jego łonie jest standardem. Co za ohyda” – napisała na Facebooku Środa. Trzeba przyznać, że nie przebierała w słowach.

Na ostry wpis, w równie ostry sposób zareagowali internauci. Odpowiedzieli Magdalenie Środzie na Twitterze.

