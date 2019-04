Dziennikarka zapytała posła PiS o Srebrną. Zobacz, jak zareagował

"Wyborcza" opublikowała w internecie nagranie na którym widać, jak dziennikarka Justyna Dobrosz-Oracz pyta posła PiS Leonarda Krasulskiego o doniesienia na temat spółki Srebrna.

– Mamy próbę ścigania dziennikarzy, np. "Gazety Wyborczej" za to, że opisują sprawę Srebrnej. To jest ta wolność? – zwraca się do posła dziennikarka. – Powinna pani wziąć sobie coś na uspokojenie – odpowiada jej Krasulski.

Przypomnijmy, że w sprawie Srebrnej i tzw. taśm Kaczyńskiego chodzi o budowę dwóch wież w centrum Warszawy. Pracujący przy inwestycji austriacki biznesmen Gerald Birgfellner nie otrzymał od prezesa PiS zapłaty za wykonane prace, a jego prawnicy zawiadomili prokuraturę. Ujawniła to "Gazeta Wyborcza".

Wiadomo, że Birgfellner nagrywał Kaczyńskiego podczas rozmów w centrali PiS na Nowogrodzkiej. "GW" opublikowała do tej pory dwa stenogramy, ale nie wiadomo, ile taśm sporządził Austriak. Prokuratura przesłuchiwała biznesmena sześć razy. Nadal nie ma decyzji o śledztwie.