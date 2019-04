PiS wygrywa wybory europejskie i krajowe. Złe wieści dla Biedronia

Protesty klubów "Gazety Polskiej" pod ambasadą Rosji. "Niech Putin wie, że prawda wyjdzie na...

– Myślę, że jesteśmy tutaj wszyscy głównie po to, żeby powiedzieć Putinowi, że my o tej sprawie nie zapomnimy; żeby pan Putin wiedział, że niezależnie od tego, ile to potrwa, cała prawda kiedyś na światło dzienne wyjdzie – powiedział...