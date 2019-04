Gwiazda disco-polo promuje udział w eurowyborach u boku Koalicji Europejskiej

Znany z wielu przebojów disco-polo gwiazdor Zenek Martyniuk zachęca do pójścia na wybory do Parlamentu Europejskiego. Zaprasza do głosowania u boku... Tomasza Frankowskiego – słynnego piłkarza, który w marcu ogłosił start do PE z list Koalicji Europejskiej.

– Kochani, już 26 maja będą się odbywać wybory do europarlamentu, zapraszamy wszystkich serdecznie do głosowania – mówi Zenek Martyniuk w nagraniu opublikowanym na twitterze Tomasza Frankowskiego. Tuż obok niego stoi sam piłkarz, który w marcu ogłosił start do Parlamentu Europejskiego. Frankowski będzie kandydował z pierwszego miejsca na liście Koalicji Europejskiej w okręgu nr 3, obejmującym województwo podlaskie i warmińsko-mazurskie. Rozbawieni internauci odpowiadają w komentarzach. „To chyba ostatni sylwester Zenka w TVP” – żartują użytkownicy Twittera. bal