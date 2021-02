Gorzka UE, ale konieczna

Obowiązki bardzo ciężkiego urzędu sprawiają, że codziennie odczuwam niedostatek własnych środków i potrzebę szczególnych łask. Błogosławieństwo, o które usilnie proszę Waszą Świątobliwość, stanowiłoby dla mnie wyjątkowo cenną rękojmię i zachętę” – tak pisał do Piusa XII w maju 1948 r. zajmujący wówczas stanowisko premiera Francji Robert Schuman, jeden z trzech najważniejszych twórców europejskiej jedności, głęboko wierzący katolik. Inne epizody z życia Schumana określają i opisują go pod tym względem równie wyraziście – choćby ten, gdy jako 23-latek uczestniczył w Rzymie w uroczystości beatyfikacji Joanny d’Arc i później wyznaje, jak głęboko poruszyło go, gdy papież Pius X całował francuski sztandar. A pamiętajmy, że Schuman, urodzony w Luksemburgu z Francuza i Luksemburki, miał po ojcu niemieckie obywatelstwo.