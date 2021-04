Jachira: Od jakiegoś czasu widzę na Lewicy tęsknotę za PRL-em

Już sama zapowiedź spotkania nie spodobała się niektórym politykom Koalicji Obywatelskiej i wywołała spięcia pomiędzy nimi a politykami Lewicy. Na informację o spotkaniu Morawieckiego z Lewicą negatywnie zareagowała m.in. Katarzyna Lubnauer.

Po wtorkowym spotkaniu Morawiecki poinformował, że pomiędzy stroną rządową a delegacją Lewicy doszło do porozumienia. Jeden z postulatów Lewicy dotyczy budowy mieszkań. Jak wskazał premier, punkt ten ma zostać włączony do KPO.

Dziś do sprawy odniosła się poseł KO Klaudia Jachira.

"Już od jakiegoś czasu widzę na Lewicy tęsknotę za PRL-em, że były mieszkania, praca, sanatoria i w ogóle super. Pytanie do pokolenia moich rodziców: wiedzieliście, że mieszkaliście w raju? I po co było to zmieniać?" – napisała na Twitterze.

twitter

"Skłoniliśmy rząd do rozmów"

Na wtorkowej konferencji prasowej zorganizowanej po zakończeniu rozmów pomiędzy przedstawicielami rządu i Lewicy, Robert Biedroń podkreślał, że Lewica skłoniła rząd do rozmowy. – Doprowadziliśmy do tego, że rząd zaczął rozmawiać z opozycją na temat największego planu Marshalla. Nie tylko dla Polski, ale dla całej Europy – dodawał.

Biedroń podkreślał, że nie można zmarnować tej szansy, nie można doprowadzić do tego, że "duża część społeczeństwa, ludzi, którzy mają nadzieję, że władza będzie odpowiedzialna, że parlamentarzyści i parlamentarzystki będą odpowiedzialni za przyszłość Polek i Polaków, zmarnują tę okazję".

Polityk poinformował, że jednym z warunków poparcia w przyszłości dla propozycji rządowych, który dziś Lewica wynegocjowała jest zapisanie w Krajowym Planie Odbudowy budowy 75 tys. mieszkań na wynajem. Jak podkreślił, sytuacja mieszkaniowa jest dzisiaj "symbolem katastrofy nierówności, niesprawiedliwości naszego kraju". Biedroń przekazał, że Lewica wynegocjowała również 850 mln euro na wsparcie dla szpitali powiatowych, a także przeznaczenie co najmniej 30 proc. środków unijnych z KPO do dyspozycji samorządów. Na tym jednak nie koniec. – Wsparcie dla firm i wszystkich tych, którzy są poszkodowani w czasie pandemii. 300 mln euro trafi dodatkowo na wsparcie dla branż szczególnie poszkodowanych. Dla branży gastronomicznej, hotelarskiej, restauracyjnej – mówił lider Wiosny.

Kolejnym warunkiem stawianym przez Lewicę jest szczegółowy plan wydatkowania. – Chcemy patrzeć i będziemy patrzeć rządzącym na ręce. Dlatego ten szczegółowy plan wydatkowania i przedstawienie tego szczegółowego planu wydatkowania jest wśród tych kwestii, które negocjowaliśmy i o których rozmawialiśmy dzisiaj – przekazał Robert Biedroń.

Rząd za Funduszem Odbudowy

Według informacji portalu 300polityka.pl, we wtorek rząd przyjął projekt ustawy o ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej, który w praktyce jest potrzebny do uruchomienia Funduszu Odbudowy.

Podczas konferencji prasowej po głosowaniu, premier Morawiecki przekonywał, że decyzja o ratyfikacji była właściwa. Teraz dokument trafi do Sejmu. Przepisy unijne wymagają bowiem, aby dyrektywa miała formę ustawy.

– Do szybkiego odbicia gospodarki konieczny jest jeden zasadniczy warunek, którego 1. krok przed chwilą został wykonany na RM. To przyjęcie tzw. rozporządzenia, dyrektywy o środkach własnych. To akt prawny, który musi być przyjęty w formie ustawy – mówił premier przed siedzibą KPRM.

– Dzięki rekordowo wynegocjowanym środkom z UE - zarówno nowemu programowi budżetowemu na 7 lat, jak i KPO - możemy z nadzieją wyglądać końca kryzysu gospodarczego i liczyć na to, że szybkie odbicie gospodarcze stanie się rzeczywistością – powiedział.

Przyjęcie przez rząd dyrektywy o środkach własnych było pierwszym etapem uwolnienia unijnych funduszy. Morawiecki apelował do wszystkich sił politycznych o jak najszybsze przyjęcie ustawy.

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się dziś z przedstawicielami Lewicy ws. Krajowego Planu Odbudowy.

Czytaj też:

Wielowieyska: Kaczyński rozegrał opozycjęCzytaj też:

Sienkiewicz: Rząd unika tego jak ognia, a Lewica ich z tego zwalnia